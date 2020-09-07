۱۴ نفر به آمار بیماران کرونایی در زنجان اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای سه هزار و ۳۸۴ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در حال حاضر ۲۹۶ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی استان زنجان بستری شدند.

قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۲ نفر در استان زنجان بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا جان باخته اند، گفت: در مجموع تاکنون ۴۴۷ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را از دست داده اند.

وی افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۲ هزار و ۸۵۴ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

قزلباش گفت: تاکنون ۱۰ هزار و ۱۹۲ نفر به‌دلیل مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه‌برداری و بستری شده اند.