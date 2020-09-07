به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور تلفنی با پادشاه عربستان گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در این خصوص آمده است: پوتین و پادشاه عربستان در مورد مقدمات نشست جی-۲۰ در ماه نوامبر گفتگو و بر تمایل طرفین به توسعه روابط اقتصادی تاکید کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است که طرفین در این رایزنی تلفنی توسعه و تعمیق روابط همه جانبه میان دو کشور را نیز مورد بحث و گفتگو قرار دادند.