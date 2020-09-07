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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۷:۴۲

کرملین:

پوتین و پادشاه‌عربستان تلفنی رایزنی تلفنی کردند

پوتین و پادشاه‌عربستان تلفنی رایزنی تلفنی کردند

دفتر ریاست جمهوری روسیه از رایزنی تلفنی پوتین و پادشاه‌ عربستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور تلفنی با پادشاه عربستان گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در این خصوص آمده است: پوتین و پادشاه عربستان در مورد مقدمات نشست جی-۲۰ در ماه نوامبر گفتگو و بر تمایل طرفین به توسعه روابط اقتصادی تاکید کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است که طرفین در این رایزنی تلفنی توسعه و تعمیق روابط همه جانبه میان دو کشور را نیز مورد بحث و گفتگو قرار دادند.

کد مطلب 5018113

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