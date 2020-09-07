صیانت از رای مردم اولویت اصلی مجریان انتخابات در کردستان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، ابراهیم زارعی در جلسه ستاد انتخابات استان گفت: وظیفه ما برگزاری انتخابات سالم است و به مردم این اطمینان را می‌دهم که تیمی که در ستاد انتخابات استان و شهرستان بیجار مشغول خدمت هستند از تک تک آرای آنها حفاظت کرده و به کسی اجازه دخل و تصرف در آرای مردم را نخواهد داد.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری کردستان افزود: کسانی که سعی در ایجاد شبه در برگزاری انتخابات می‌کنند، بدانند که در هر شعبه اخذ رأی حدود ۱۹ نفر به عنوان ناظر و بازرس و عوامل اجرایی با افکار و گرایش‌های متفاوت بر نحوه برگزاری انتخابات نظارت می‌کنند.

زارعی عنوان کرد: در مرحله دوم یازدهمین دوره انتخابات م ۸ لس شورای اسلامی در شهرستان بیجار رقابت بسیار سخت است و امیدوارم که مشارکت مردمی بالایی داشته باشیم.

وی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جریان برگزاری انتخابات جهت اطمینان خاطر مردم برای حضور در شعب اخذ رأی تاکید کرد و گفت: تمامی شعب اخذ رأی قبل از شروع رأی گیری ضدعفونی می‌شوند و نیز مواد ضد عفونی کننده و بهداشتی برای استفاده رأی دهندگان قرار داده شود و جهت تهویه هوا پنجره‌های شعبه‌های محل اخذ رأی از ابتدا تا پایان رأی گیری باز خواهد ماند.