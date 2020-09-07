وزارت بهداشت روسیه به ادعای برلین درباره «ناوالنی» واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت بهداشت روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای در خصوص ادعای آلمان پیرامون مسمومیت «آلکسی ناوالنی» (از مخالفان دولت این کشور) اعلام کرد که برلین به درخواست مسکو عمل نمی کند.

وزارت بهداشت روسیه در این خصوص تأکید کرد که علیرغم درخواست مسکو از برلین برای ارسال اطلاعاتی درباره آزمایش‌های انجام شده بر ناوالنی، تا کنون پاسخی از سوی آلمان دریافت نکرده است.

این در حالیست که برلین بدون ارائه هر گونه سند و مدرکی روسیه را در خصوص مسمومیت ادعائی ناوالنی با ماده ای شیمیائی مسئول می داند؛ ادعائی که از سوی روسیه رد شده است.

در همین رابطه؛ «استفان سایبرت» سخنگوی دولت آلمان چهارشنبه هفته گذشته ادعا کرده بود که در آزمایش‌های صورت گرفته از «آلکسی ناوالنی» منتقد دولت روسیه مشخص شده است که وی با ماده شیمیایی «نوویچوک» (عامل اعصاب) مسموم شده است!

گفتنی است، آلکسی ناوالنی چندی پیش بر اثر مسمومیت به کما رفت و همین امر موجب شده تا کشورهای غربی بهانه جدیدی را برای انتقاد از روسیه به دست آورده و هجمه تبلیغاتی گسترده ای را علیه مسکو به راه بیندازند.

این در حالیست که در سال ۹۷ نیز انگلیس ادعا کرده بود که ترور سرگئی اسکریپال جاسوس روس‌تبار و دخترش توسط دو مامور اطلاعاتی روسیه و با تایید مقامات بلندپایه کرملین با استفاده از همین ماده شیمیائی صورت گرفته بود؛ اتهاماتی که کرملین همه آنها را رد کرده بود.