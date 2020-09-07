برنامه های چله دفاع مقدس در مازندران باشکوه تر برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی عصر دوشنبه در جلسه با مسئول ایثارگران فرمانداری‌ها، ادارات کل و شهرداری‌های استان مازندران از اجرای برنامه‌های چهلمین سالگرد دفاع مقدس با شعار «ما قوی هستیم» در سطح استان خبرداد و بر لزوم هرچه باشکوه‌تر برگزار کردن برنامه‌های چهل سالگی دفاع مقدس در ادارات استان تأکید کرد.

وی اجرای ویژه برنامه گرامیداشت دفاع مقدس در سطح ادارات با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با جمعیت محدود را خواستار شد و افزود: همچنین انتظار داریم در ادارات سنگرسازی شکیل و بامعنویت شبیه جبهه، تبلیغات محیطی، برپایی نمایشگاه داخلی در ورودی ادارات، تکریم از خانواده شهدا و جانبازان با پیوست رسانه انجام شود.

تهیه بانک اطلاعاتی از ایثارگران شاغل و بازنشسته ادارات مازندران

رقیه صفری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری نیز با بیان اینکه دفاع مقدس از دستاوردهای انقلاب اسلامی است، بر ضرورت گرامیداشت آن در زمینه‌ها و مناسبت‌های مختلف تأکید کرد و با بیان اینکه نباید این امانت را به فراموشی بسپاریم، گفت: باید با پاسداشت این مناسبت این امانت را به دست صاحبان آن برسانیم.

وی با بیان اینکه خدمت در حوزه ایثارگران خدمت در حوزه انبیا است، گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس را وظیفه دینی و شرعی عنوان کرد و افزود: انتظار داریم در این راستا مسئولین ایثارگران شهرها پیگیر امورات مربوط به ایثارگران باشند و گرامیداشت و تجلیل از جامعه ایثارگران و خانواده‌های معزز شهدا را در اولویت قرار بدهند.

صفری همچنین بر فضاسازی محیطی و ادارات در سطح شهرستان‌ها، تهیه بانک اطلاعاتی از ایثارگران شاغل و بازنشسته در ادارات فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها و دیدار و تجلیل از ایثارگران و خانواده‌های معزز شهدا تأکید کرد و ادامه داد: جلسات حوزه ایثارگران با توجه به وضعیت کرونایی به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شود.