ختم دادرسی در پرونده هفت سنگان

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هفت نفر از متهمان پرونده موسوم به هفت سنگان به صورت علنی به ریاست قاضی اوصانلو که با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضائیه مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده دارد، برگزار شد.

در این جلسه قاضی از تعدادی از متهمان خواست تا در جایگاه قرار گرفته و آخرین دفاع خود را بیان کنند.

در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد.

آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه پیشتر در گفت‌وگوی تلویزیونی به مناسب هفته قوه قضائیه درباره پرونده هفت سنگان گفت: هفت سنگان قزوین موضوعی مطرح بود که برخی از همکاران قضائی سابق ما زمینی را گرفته‌اند و اختلافی در مورد آن هست. آقایانی که اراضی را گرفته‌اند، دلایل و مدارکی دارند که سیر قانونی طی شده و از آن طرف هم کسانی هستند که معترض هستند و می‌گویند که سیر قانونی طی نشده و استفاده از جایگاه قدرت اتفاق افتاده است. در این رابطه قاضی ویژه تعیین شده و اسناد طرفین ماجرا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین افراد مختلفی مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفته‌اند. این پرونده در اختیار قاضی و در حال رسیدگی است. هم افرادی که زمین‌ها را خریداری کرده‌اند و هم کسانی که معترض هستند، باید منتظر تصمیم قاضی بمانند.