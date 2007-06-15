ساختار مدیریت امور پژوهشی مدارس علمیه کشور تصویب شد

مدیر امور پژوهشی مدارس علمیه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : در این ساختار پنج واحد در نظر گرفته شده است که تا یک ماه آینده مسئولین این واحدها معرفی شده و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

حجت الاسلام زارعی افزود: واحد ترویج پژوهش با هدف فرهنگ سازی و گسترش فرهنگ پژوهش در سطح مدارس علمیه، واحد نیروی انسانی با هدف تربیت و تقویت اساتید و معاونین پژوهشی برای حوزه های علمیه، واحد آموزش پژوهش با هدف برنامه ریزی برای و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی با محوریت پژوهش، واحد استعدادیابی با وظیفه استعدادیابی و جهت دهی طلاب نخبه به سمت فعالیتهای پژوهشی و واحد نظارت و ارزیابی با هدف نظارت بر فعالیتهای پژوهشی صورت گرفته بخش های این مدیریت را تشکیل می دهد.

وی افزود: براساس این مصوبه، کارگروه طلاب جوان منحل شده و به عنوان واحد ترویج پژوهش اداره امور پژوهشی مدارس فعالیتهای خود را به در دو بخش برنامه ریزی و اجرایی به صورت گسترده تر و در سطحی فراگیرتر ادامه خواهد داد.