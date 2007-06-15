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۲۵ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۲۹

ساختار مدیریت امور پژوهشی مدارس علمیه کشور تصویب شد

ساختار مدیریت امور پژوهشی مدارس علمیه کشور تصویب شد

ساختار مدیریت امور پژوهشی مدارس علمیه کشور با پنج واحد به تصویب شورای مدیران معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم رسید.

مدیر امور پژوهشی مدارس علمیه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : در این ساختار پنج واحد در نظر گرفته شده است که تا یک ماه آینده مسئولین این واحدها معرفی شده و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

حجت الاسلام زارعی افزود: واحد ترویج پژوهش با هدف فرهنگ سازی و گسترش فرهنگ پژوهش در سطح مدارس علمیه، واحد نیروی انسانی با هدف تربیت و تقویت اساتید و معاونین پژوهشی برای حوزه های علمیه، واحد آموزش پژوهش با هدف برنامه ریزی برای و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی با محوریت پژوهش، واحد استعدادیابی با وظیفه استعدادیابی و جهت دهی طلاب نخبه به سمت فعالیتهای پژوهشی و واحد نظارت و ارزیابی با هدف نظارت بر فعالیتهای پژوهشی صورت گرفته بخش های این مدیریت را تشکیل می دهد.

وی افزود: براساس این مصوبه، کارگروه طلاب جوان منحل شده و به عنوان واحد ترویج پژوهش اداره امور پژوهشی مدارس فعالیتهای خود را به در دو بخش برنامه ریزی و اجرایی به صورت گسترده تر و در سطحی فراگیرتر ادامه خواهد داد.

کد مطلب 501815

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