چهار تفاهم نامه مهم برای حمایت و تقویت بخش تعاون امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همت معاونت امور تعاون ۴ تفاهم‌نامه برای افزایش حمایت و تقویت و توسعه بخش تعاونی کشور با سازمان بسیج سازندگی، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید به امضا رسید.

بر این اساس، تفاهم نامه اول به منظور تبدیل صندوق‌های قرض الحسنه مردم یار بسیج سازندگی به تعاونی است که رویکرد اشتغالزایی و بهبود و تقویت معیشت اعضا را دنبال می‌کنند. در حال حاضر ۲۰ هزار و ۶۰۰ صندوق قرض الحسنه مردم یار اشتغالزا در کل کشور تشکیل شده و طرح تبدیل صندوق‌ها به ۱۶۰۰ تعاونی در دستور کار قراردارد.

تفاهم نامه دوم با همکاری معاونت اشتغال وزارت کار در راستای اعمال تخفیف ۲۰ درصدی سهم بیمه کارفرمای اعضای شاغل در تعاونی‌ها برای رسته‌های جوانان، زنان و توان یابان است و سازمان تأمین اجتماعی از مهر ماه امسال این تخفیف را اعمال خواهد کرد.

تفاهم نامه سوم میان معاونت تعاون وزارت کارو بانک توسعه تعاون به امضا رسید که به موجب آن خط اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل و توسعه واحدهای تعاونی مسکن با اولویت تعاونی‌های مسکن کارگری از طرف بانک توسعه تعاون اختصاص می‌یابد.

در حال حاضر پروژه ساخت مسکن کارگری در چهار شهرک صنعتی با همکاری اتاق تعاون ایران آغاز شده و در صورت اتمام منابع، بانک توسعه تعاون خط اعتباری را مجدداً تمدید خواهد کرد. سقف وام برای هر واحد در کلان شهرها ۱۲۵ میلیارد تومان با بازپرداخت ۱۰ ساله در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر ۹۰۰۰ تعاونی مسکن در کشور فعالند و با استفاده از منابعی که به موجب این تفاهم نامه در اختیارشان قرار می‌گیرد امکان تهیه و تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز به وجود خواهد آمد تا از افزایش سرسام آور قیمتها عبور کنند.

تفاهم نامه چهارم معاونت تعاون با صندوق کارآفرینی امید منعقد شد که بر اساس آن خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد تومانی از سوی صندوق برای حمایت از تعاونی‌های زنان، جوانان، توان یابان و تعاونی‌های دانش بنیان اختصاص می‌یابد.

همچنین فروشگاه‌های آنلاین و زنجیره‌ای که محصولات تعاونی‌ها را روی سکوی فروش خود قرار بدهند و به جمع بخش تعاون بپیوندند مورد حمایت قرار می‌گیرند به این صورت که هم در خرید محصولات از تعاونی‌ها خط اعتباری می‌گیرند و هم برای فروش محصولات تعاونی‌ها به صورت اقساطی به مصرف کننده نهایی خط اعتباری با نرخ ترجیحی دریافت می‌کنند.