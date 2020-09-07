فاصله گذاری اجتماعی در کلاس های درس رعایت شود

مصطفی جوانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازگشایی مدارس خواستار نظارت دقیق معلمان و مدیران مدارس در استفاده ماسک اجباری توسط دانش آموزان شد و گفت: از معلمان و مدیران مدارس درخواست می‌کنیم در استفاده ماسک اجباری در مدرسه نظارت دقیق داشته باشند و در این امر والدین باید نهایت همکاری را با مدارس داشته باشند.

عضو کمیته ملی ستاد مبارزه با کرونا کشور تصریح کرد: فاصله گذاری اجتماعی در هرکلاس باید رعایت شود و تعداد دانش آموزان باید متناسب با ظرفیت کلاس بوده و تهویه مناسب در هرکلاس برقرار باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه امکانات شستن دست‌ها باید در تمام مدارس مهیا شود، بیان داشت: آب خوری ها در مدارس باید بسته باشد و هر دانش آموزی قمقمه آب به همراه داشته باشد و والدین وسایل مورد نیاز را در اختیار دانش آموزان قرار بدهند.

وی با اشاره به اینکه علائم این بیماری بسیار وسیع بوده بطوری که حتی سرماخوردگی خفیف هم جدی گرفته شود، افزود: خانواده‌ها توجه داشته باشند در صورت مشاهده علائم سرماخوردگی مثل آب ریزش بینی، سرفه و تب خفیف سریعاً به پزشک خانواده مراجعه و تا زمانی که از سلامت فرزند خود مطمئن نشدند از فرستادن به مدرسه خودداری کنند.