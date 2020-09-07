قیمت مسکن در انگلستان رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، طبق داده‌های جدید مشخص شد که قیمت مسکن انگلیس در ماه آگوست با بزرگترین افزایش خود از سال ۲۰۱۶ تا کنون روبرو شده و حالا به رکورد تاریخی جدیدی رسیده است.

شاخص قیمت مسکن هالیفاکس، تحت مالکیت آی‌اچ‌اس مارکیت، که قدیمی‌ترین ارائه کننده داده‌های مربوط به قیمت مسکن در انگلستان است، نشان داد که در ماه آگوست قیمت مسکن انگلستان ۵.۲ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرده است. این بزرگترین جهش قیمت مسکن از اواخر ۲۰۱۶ تا کنون است.

قیمت متوسط یک خانه در انگلستان به ۲۴۵٫۷۴۷ پوند (معادل ۳۲۴٫۲۴۱ دلار) رسید. این برای اولین بار در تاریخ انگلستان است که قیمت متوسط مسکن از ۲۴۵٫۰۰۰ پوند فراتر می‌رود.

راسل گالی، مدیرکل هالیفاکس، می‌گوید: افزایش فعالیت سازندگان مسکن و بازارهای مسکن با تسهیل محدودیت‌های قرنطینه‌ای کرونا در تابستان، باعث شده است تا قیمت‌های مسکن بالا بروند.