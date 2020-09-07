دادگاه آمریکا به ادامه جاسوسی از شهروندان این کشور رأی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی، دادگاه اِف‌آی‌اِس‌اِی در آمریکا به پلیس فدرال این کشور (اف‌بی‌آی) اجازه داد تا به برنامه رصدِ بدون دریافت حکم از مکالمات آمریکایی‌ها با افراد خارج از این کشور ادامه دهد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، صدور این رأی علیرغم درک این واقعیت به انجام رسیده است که دولت آمریکا با انجام این کار در واقع قوانین مربوط به حریم خصوصی شهروندان را نقض کرده است.