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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۲۴

دادستانی سعودی پرونده جمال خاشقجی را بست

دادستانی سعودی پرونده جمال خاشقجی را بست

دادستانی کل عربستان روز دوشنبه اعلام کرد که احکام قطعی متهمان در پرونده جمال خاشقجی صادر شده و این پرونده مختومه اعلام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دادستانی کل عربستان روز دوشنبه اعلام کرد که احکام قطعی متهمان در پرونده جمال خاشقجی صادر شده و این پرونده مختومه اعلام شده است.

بر اساس این گزارش؛ برای هشت نفر از متهمان پرونده قتل جمال خاشقجی، حکم قطعی صادر شده است. برای ۵ نفر از متهمان ۲۰ سال و ۳ تن از متهمان محکوم به حبس بین هفت تا ۱۰ سال شدند.

دادستانی سعودی اعلام کرد که این احکام نهایی و واجب الاجراست.

این در حالی است که پیشتر دادگاه عربستان سعودی مظنون‌های اصلی این پرونده را که از مقام‎ها و نزدیکان «محمد بن سلمان» هستند، تبرئه کرد.

دادستان کل عربستان سعودی مدعی شده بود که هیچ اتهامی علیه «سعود القحطانی»، مشاور ولیعهد سعودی، در این پرونده مطرح نیست، «احمد العسیری»، رئیس سابق اطلاعات عربستان، نیز به دلیل عدم شواهد کافی تبرئه و از زندان آزاد شده و «محمد العتیبی»، سرکنسول عربستان سعودی در استانبول، نیز اثبات کرده که در زمان قتل خاشقجی در مکان دیگری به جز ساختمان کنسولگری بوده است.

«جمال خاشقجی»، ستون نویس روزنامه واشنگتن پست و منتقد رژیم سعودی، روز ۲ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۰ مهر ۹۷)، به طرز فجیعی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید.

کد مطلب 5018165

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