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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۳۰

فرمانده انتظامی گلستان خبرداد

رانندگی تهاجمی یک جوان با لودر در گرگان/ ۵ نفر مصدوم شدند

رانندگی تهاجمی یک جوان با لودر در گرگان/ ۵ نفر مصدوم شدند

گرگان- فرمانده انتظامی گلستان از رانندگی تهاجمی یک جوان در گرگان و مصدومیت پنج نفر و خسارت به چند خودرو خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدسعید فاضل دادگر بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه دوشنبه یک جوان به وسیله یک دستگاه خودروی سنگین (لودر) که متعلق به پدرش بوده است در یکی از خیابان‌های اصلی شهر گرگان با رانندگی تهاجمی موجب خسارت و زیان به تعدادی از خودروهایی که در محل وجود داشتند، شد.

وی افزود: در این حادثه پنج نفر مصدوم شده که چهار نفر به صورت سرپایی مداوا و یک نفر هم به دلیل شکستگی پا در بیمارستان بستری است.

فاضل دادگر از دستگیری این فرد خبرداد و بیان کرد: این جوان انگیزه خود را اختلاف مالی با پدرش اعلام کرده و تحقیقات اولیه در حال بررسی است.

کد مطلب 5018169

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