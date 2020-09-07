رانندگی تهاجمی یک جوان با لودر در گرگان/ ۵ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدسعید فاضل دادگر بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه دوشنبه یک جوان به وسیله یک دستگاه خودروی سنگین (لودر) که متعلق به پدرش بوده است در یکی از خیابان‌های اصلی شهر گرگان با رانندگی تهاجمی موجب خسارت و زیان به تعدادی از خودروهایی که در محل وجود داشتند، شد.

وی افزود: در این حادثه پنج نفر مصدوم شده که چهار نفر به صورت سرپایی مداوا و یک نفر هم به دلیل شکستگی پا در بیمارستان بستری است.

فاضل دادگر از دستگیری این فرد خبرداد و بیان کرد: این جوان انگیزه خود را اختلاف مالی با پدرش اعلام کرده و تحقیقات اولیه در حال بررسی است.