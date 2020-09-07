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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۲۷

با حکم وزیر ورزش و جوانان

شهردار تبریز عضو شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران شد

شهردار تبریز عضو شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران شد

تبریز- شهردار تبریز در آیین طرح ملی شهرهای فعال ایران در حوزه ورزش‌های همگانی، به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری این طرح انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار در کشور و با مشارکت مجمع شهرداران ایران و فدراسیون همگانی وزارت ورزش و جوانان آئین رونمایی از طرح ملی شهر فعال کشور؛ با حضور وزیر ورزش و جوانان؛ رئیس و دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران؛ شهرداران کلانشهرهای منتخب؛ رئیس کمیته ملی المپیک و چند تن از مدیران ارشد وزارت ورزش و کلانشهرها؛ برگزار شد.

در این مراسم که با حضور وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک و تعدادی از شهرداران کلانشهرهای کشور در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، اعضای شورای عالی شهر فعال انتخاب شدند.

از این طرح که با استقبال بسیار خوب شهرداران کلانشهرهای کشور و مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان مواجه شده است به عنوان رویداد مهم و بزرگ سال ۹۹ نام برده می‌شود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی در این مراسم گفت: وضعیت سلامتی مردم ایران از لحاظ انجام حرکات ورزش و داشتن تحرک چندان مطلوب نیست و کشور ایران با ۳۳ درصد میانگین کم تحرکی بین کشورهای جهان قرار دارد.

او افزود: بعضی از استان‌ها بالای ۷۰ درصد کم تحرکی دارند و در سه دهه گذشته رشد چاقی پنج و نیم برابر شده است.

افشین ملایی اضافه کرد: ۸۲ درصد مرگ و میر در کشور به خاطر بیماری‌های غیرواگیر است و این نشان می‌دهد که کم‌تحرکی زمینه‌ساز بسیاری از بیماری‌ها در افراد شده است.

او خاطرنشان کرد: دنیا با این تجربه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در رشد تحرک و ورزش داشته است، ما نیز به همین خاطر این شورای سیاست‌گذاری را تشکیل دادیم.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی گفت: یکی از خصوصیات شهرهای فعال این است که آنها در سیاست‌ها، فعالیت بدنی را در رأس امور قرار می‌دهند و در برنامه‌ریزی خود همه اقشار را تحت پوشش دارند.

شهردار تبریز نیز در این آئین از آمادگی برای تکمیل و اجرای برنامه‌های این طرح خبر داد و گفت: شهرداری تبریز در حوزه ورزش‌های همگانی اقدامات مهمی انجام داده است و زیرساخت‌های موجود در سطح شهر تبریز برای توسعه ورزش همگانی موجود است.

او افزود: فضاهای ورزشی شهردار تبریز در اختیار عموم شهروندان است تا بتوانند از آنها استفاده کنند.

در پایان این مراسم احکام اعضای شورای عالی و سیاستگذاری طرح شفا توسط وزیر ورزش و جوانان اهدا شد و شهردار تبریز در این آئین به عنوان یکی از اعضای شورای سیاستگذاری این طرح انتخاب شد.

این طرح توسط فدراسیون ورزش‌های همگانی پیشنهاد شده و ارتقای سلامت عمومی جامعه را دنبال می‌کند.

کد مطلب 5018171

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