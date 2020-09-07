شهردار تبریز عضو شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار در کشور و با مشارکت مجمع شهرداران ایران و فدراسیون همگانی وزارت ورزش و جوانان آئین رونمایی از طرح ملی شهر فعال کشور؛ با حضور وزیر ورزش و جوانان؛ رئیس و دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران؛ شهرداران کلانشهرهای منتخب؛ رئیس کمیته ملی المپیک و چند تن از مدیران ارشد وزارت ورزش و کلانشهرها؛ برگزار شد.

در این مراسم که با حضور وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک و تعدادی از شهرداران کلانشهرهای کشور در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، اعضای شورای عالی شهر فعال انتخاب شدند.

از این طرح که با استقبال بسیار خوب شهرداران کلانشهرهای کشور و مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان مواجه شده است به عنوان رویداد مهم و بزرگ سال ۹۹ نام برده می‌شود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی در این مراسم گفت: وضعیت سلامتی مردم ایران از لحاظ انجام حرکات ورزش و داشتن تحرک چندان مطلوب نیست و کشور ایران با ۳۳ درصد میانگین کم تحرکی بین کشورهای جهان قرار دارد.

او افزود: بعضی از استان‌ها بالای ۷۰ درصد کم تحرکی دارند و در سه دهه گذشته رشد چاقی پنج و نیم برابر شده است.

افشین ملایی اضافه کرد: ۸۲ درصد مرگ و میر در کشور به خاطر بیماری‌های غیرواگیر است و این نشان می‌دهد که کم‌تحرکی زمینه‌ساز بسیاری از بیماری‌ها در افراد شده است.

او خاطرنشان کرد: دنیا با این تجربه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در رشد تحرک و ورزش داشته است، ما نیز به همین خاطر این شورای سیاست‌گذاری را تشکیل دادیم.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی گفت: یکی از خصوصیات شهرهای فعال این است که آنها در سیاست‌ها، فعالیت بدنی را در رأس امور قرار می‌دهند و در برنامه‌ریزی خود همه اقشار را تحت پوشش دارند.

شهردار تبریز نیز در این آئین از آمادگی برای تکمیل و اجرای برنامه‌های این طرح خبر داد و گفت: شهرداری تبریز در حوزه ورزش‌های همگانی اقدامات مهمی انجام داده است و زیرساخت‌های موجود در سطح شهر تبریز برای توسعه ورزش همگانی موجود است.

او افزود: فضاهای ورزشی شهردار تبریز در اختیار عموم شهروندان است تا بتوانند از آنها استفاده کنند.

در پایان این مراسم احکام اعضای شورای عالی و سیاستگذاری طرح شفا توسط وزیر ورزش و جوانان اهدا شد و شهردار تبریز در این آئین به عنوان یکی از اعضای شورای سیاستگذاری این طرح انتخاب شد.

این طرح توسط فدراسیون ورزش‌های همگانی پیشنهاد شده و ارتقای سلامت عمومی جامعه را دنبال می‌کند.