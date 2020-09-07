مستند «غلامعلی» به تلویزیون رسید

ماجرای طلبه‌ای که عروسی‌اش را برگزار نکرد اما با همسرش برای کمک به بیماران کرونایی وارد بیمارستان‌های قم شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه مستند، سعید صفار، در رابطه با موضوع این مستند تلویزیونی گفت: «غلامعلی» روایت طلبه جهادی است که در بحران کرونا و درگیری شدید استان قم با این بیماری به ناچار مراسم عروسی خود را برگزار نمی‌کند و با اختیار و علاقه خود همراه با همسرش وارد بیمارستان‌های قم می‌شود و اقدام به فعالیت‌های جهادی و کمک به کادر درمانی می‌کند.

وی تصریح کرد: سوژه مستند ما طی چند ماه درگیری کشور به شکل‌های مختلف دست به اقداماتی می‌زند که ما آن را در این مدت زمان به تصویر کشیده‌ایم و البته او همچنان در این عرصه در حال خدمت‌رسانی است. تهیه‌کننده مستند «غلامعلی» اظهار داشت: برای ساخت این مستند شرایط خاصی را پشت سر گذاشتیم، چرا که ضبط در بیمارستان‌ها دچار مشکلاتی می‌شد که کار را سخت می‌کرد و از طرف دیگر سلامت گروه فیلمساز نیز از اولویت‌های ما بود.

به هر حال باید گفت تولید مستند در شرایط فعلی یک نوع مستندسازی در بحران است و تجربه‌ای تازه برای ما بود.

این تهیه‌کننده مستندساز در پایان با اشاره به حمایت مرکز مستند سوره حوزه هنری از این مستند گفت: به اعتقاد من توجه به تولید آثار در رابطه با بحران کرونا نباید رها شود و همان‌طور که این ویروس همچنان در حال پیش‌روی است باید نسبت به فعالیت‌ها و اقدامات جهادی افرادی همچون غلامعلی سخن بگوییم و بی‌شک نمونه‌های بسیاری همچون او وجود دارند که امیدوارم با حمایت نهادهای متولی تولید مستند در کشور شاهد آثار دیگری نیز باشیم.

مستند «غلامعلی» تهیه شده در مرکز مستند سوره جمعه ۲۱ شهریور ماه ساعت ۲۰ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.