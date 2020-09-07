مجیدی متعلق به استقلال است/امیدوارم روزی دوباره روی نیمکت بنشیند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، احمد سعادتمند مدیرعامل استقلال پس از جلسه با مجید نامجومطلق سرمربی این تیم، در جمع بازیکنان حاضر شد و گفت: جا دارد ابتدا از زحمات آقای مجیدی تشکر کنم. او متعلق به این باشگاه است و امیدوارم دوباره روزی روی نیمکت این تیم بنشیند. نمی‌خواهم صحبت از گذشته کنم چون ما یک جام پیش روی‌مان قرار دارد. انتظار هواداران این است که با تمام توان در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنیم‌. ما می‌توانیم از حیثیت باشگاه در این رقابت‌ها دفاع کنیم. از آقای نامجومطلق هم بابت پذیرش این سمت تشکر می‌کنم. ایشان از اسطوره‌های استقلال هستند و همچنین از سایر اعضای تیم که در این شرایط کنار استقلال ماندند هم تشکر می‌کنم. از در و دیوار این چند روز پیشنهاد درخصوص کادرفنی به ما شد ولی گزینه اول ما خود آقای مجیدی بود و در ادامه گزینه ما آقای نامجومطلق بودند.

وی افزود: آقای نامجومطلق فردی کاربلد، فنی و باشخصیت است. همه کمک کنیم تا تیم به موفقیت برسد. باقی بچه‌ها هم ان‌شاءالله فردا اضافه خواهند شد. الان سه روز است که جلسه هیأت مدیره برای تأمین منابع مالی داریم، تلاش داریم تا قبل از بازی اول در دوحه، به شما عزیزان پرداختی داشته باشیم. یک سری از بازیکنان نسبت به امسال با توجه به دقایقی که بازی کرده‌اند، قراردادشان پایین است که روی آن‌ها تجدید نظر خواهیم کرد. اگر بازیکنی هم پیشنهاد بزرگی دارد که روی زندگیش اثر دارد، ما خوشحال می‌شویم که به او کمک کنیم چون دوران حرفه‌ای مدت کمی است و بازیکنان روی زندگی خود هم حساب می‌کنند ولی اگر پیشنهاد خاصی نیست، در نظر داشته باشید که اینجا استقلال است و بازیکنان بزرگی داشته و هواداران پرشوری دارد. امیدوارم بتوانیم در نهایت دل هواداران را شاد کنیم. ما الان بهترین کادر را داریم.

مدیرعامل استقلال در ادامه به نگرانی برخی بازیکنان اشاره کرد و گفت: از بچه‌هایی که نگران هستند می‌خواهم نگرانی را دور بریزند. مشکلات را با ما در میان بگذارید. آنجا صحبت می‌کنیم و یکدیگر را قانع می‌کنیم. اقدامات اقتصادی خوبی انجام شده و ان‌شاءالله ۱۰ روز دیگر مشکلی نخواهد بود. امروز هم آمدیم تا آقا مجید که البته نیاز به معارفه ندارد، را رسماً به شما عزیزان معارفه کنیم. ان‌شاءالله کنار هم مشکلات را حل کنیم.