ششمین جلسه شورای عالی روابط راهبردی ایران و ترکیه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا معزی در گفت و گویی اظهارداشت که حجت الاسلام حسن روحانی و «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در این نشست، برنامه های گسترده دو کشور را برای گشودن فصل نوینی در روابط تهران – آنکارا مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهند.

وی گفت که هر دو کشور همسایه مصمم هستند روابط راهبردی دو کشور را در همه عرصه های مورد علاقه بویژه اقتصادی و تجاری عمق بیشتر ببخشند.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور افزود: راههای گسترش همکاری ها بویژه در مقابله با بیماری کرونا و تاثیرات آن بر همکاری های مشترک از دیگر موارد مورد بحث در این نشست خواهد بود.