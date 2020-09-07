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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۹:۴۱

با حضور روحانی و اردوغان و از طریق ویدئو کنفرانس؛

ششمین جلسه شورای عالی روابط راهبردی ایران و ترکیه برگزار می شود

ششمین جلسه شورای عالی روابط راهبردی ایران و ترکیه برگزار می شود

معاون ارتباطات واطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اعلام کردکه ششمین نشست شورای عالی همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه روز سه شنبه به میزبانی ایران وازطریق ویدئو کنفرانس برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا معزی در گفت و گویی اظهارداشت که حجت الاسلام حسن روحانی و «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در این نشست، برنامه های گسترده دو کشور را برای گشودن فصل نوینی در روابط تهران – آنکارا مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهند.

وی گفت که هر دو کشور همسایه مصمم هستند روابط راهبردی دو کشور را در همه عرصه های مورد علاقه بویژه اقتصادی و تجاری عمق بیشتر ببخشند.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور افزود: راههای گسترش همکاری ها بویژه در مقابله با بیماری کرونا و تاثیرات آن بر همکاری های مشترک از دیگر موارد مورد بحث در این نشست خواهد بود.

کد مطلب 5018219

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    • علی IR ۲۲:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
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      تسهیل در صدور روادید تجاری دوجانبه، تسهیل در حمل و نقل ریلی و جاده ای بار و مسافر، ایجاد ارتباطات بانکی و مالی میان دو کشور و امکان بازگشایی حساب بانکی ارزی برای اتباع دو کشور و حواله مالی راه گشاست

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