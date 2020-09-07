دیدار رئیس دفتر سیاسی حماس با ولید جنبلاط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که در لبنان به سر می برد، به دیدارهایش با رهبران احزاب لبنانی ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش؛ اسماعیل هنیه با ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان دیدار و گفتگو کرد.

جنبلاط در این دیدار اعلام کرد: توصیه من به هنیه وحدت مواضع فلسطینی است و این مهمترین و اساسی ترین با وجود همه فشارهاست. من در این باره آمادگی کمک با تمام توان هستم.

هنیه هم گفت: ما تحولات مربوط به فلسطین به ویژه معامله قرن و طرح الحاق را مورد رایزنی قرار دادیم. موضع جنبلاط ثابت است و این از برادران دروزی ما در لبنان موضوع جدیدی نیست و حمایت و ایستادگی در کنار فلسطین کاملا مشخص نزد آنهاست.

وی افزود: ما با جنبلاط بر حق بازگشت آوارگان به سرزمینشان تاکید کردیم و موضوع وی هم مشخص بود. ما در راستای بهبود اوضاع ملت فلسطین در اردگاههای فلسطینی در لبنان حرکت می کنیم. روابط ما با همه طیف های لبنانی روشن و قوی است. ما در امور داخلی لبنان دخالت نمی کنیم.

این در حالی است که ساعاتی قبل هم «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با نماینده پارلمان لبنان «بهیه حریری» وابسته به جریان «المستقبل» دیدار کرد.

در این دیدار تحولات سیاسی مرتبط با مسأله فلسطین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حریری بر عدم پذیرش هر طرحی که حقوق ملت فلسطین را محترم نشمارد، تأکید کرده است.

بهیه حریری در این دیدار گفت: مسأله فلسطین برای ما مسأله اصلی باقی خواهد ماند و حق آوارگان فلسطینی برای بازگشت حقی مقدس است.

وی ازسرگیری گفت‌وگوی فلسطینی-فلسطینی را که اخیراً در نشست بیروت پدیدار شد، تبریک گفت و افزود: ما از هر اقدامی در مسیر آشتی، پایان اختلاف و تقویت پایه‌های وحدت ملی فلسطینی حمایت می‌کنیم زیرا وحدت شما باعث تقویت مسأله عادلانه فلسطین می‌شود.

هنیه پیش از این نیز با برخی مقامات سیاسی لبنان و سران احزاب از جمله «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله دیدار کرده بود.