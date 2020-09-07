پیش بینی رگبارهای پراکنده در چهارمحال و بختیاری

مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی تا پایان هفته در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی گفت: طی این مدت احتمال رگبارهای پراکنده در ارتفاعات به ویژه در شمال استان انتظار می‌رود.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از فردا تا پایان هفته روند تدریجی کاهش دما انتظار می‌رود.

وی عنوان کرد: بلداجی با دمای ۴.۹ درجه سانتی گراد خنک‌ترین منطقه چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: حداقل دمای هوای لردگان ۱۶ درجه سانتی گراد گزارش شده است.