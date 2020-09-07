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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۲۱:۲۲

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

پیش بینی رگبارهای پراکنده در چهارمحال و بختیاری

پیش بینی رگبارهای پراکنده در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی رگبارهای پراکنده در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی تا پایان هفته در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی گفت: طی این مدت احتمال رگبارهای پراکنده در ارتفاعات به ویژه در شمال استان انتظار می‌رود.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از فردا تا پایان هفته روند تدریجی کاهش دما انتظار می‌رود.

وی عنوان کرد: بلداجی با دمای ۴.۹ درجه سانتی گراد خنک‌ترین منطقه چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: حداقل دمای هوای لردگان ۱۶ درجه سانتی گراد گزارش شده است.

کد مطلب 5018252

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