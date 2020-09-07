فعالیت یک تور گردشگری غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری، مهرداد جوادی تأکید کرد: این تور گردشگری که با ۴۰ نفر در قالب دو دستگاه مینی‌بوس شامگاه جمعه از شهرکرد عازم سمیرم اصفهان بود، در پلیس‌راه لردگان متوقف شده است.

جوادی تصریح کرد: با توجه به ثبت نکردن ساعت دو دستگاه خودرو مینی‌بوس حامل این تعداد گردشگر در پلیس‌راه شهرکرد با حکم مقام قضائی از حرکت آنان جلوگیری و این تور غیرمجاز به مبدأ در شهرکرد برگشت داده شد.

وی یادآور شد: همچنین به‌خاطر تخلف رانندگان مینی‌بوس‌ها مبنی بر ثبت نکردن ساعت در پلیس‌راه شهرکرد دفترچه آنان به مدت ۴۵ روز از سوی پلیس توقیف شد.

جوادی اضافه کرد: توقف فعالیت تور غیرمجاز گردشگری از شهرکرد به سمیرم اصفهان با همکاری مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ و مرکز پلیس‌راه لردگان انجام شد.