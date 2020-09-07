افزایش ۱۵۰ درصدی ضریب پوشش بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری، ضمن اعلام خبر پوشش بیمه یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار روستایی فاقد بیمه اجتماعی گفت: با این اقدام ضریب پوشش بیمه‌ای در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر صد و پنجاه درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: تمامی روستاییان تحت پوشش بهزیستی، قالیبافان فاقد بیمه، زنان سرپرست خانوار روستایی، شاغلین در صنایع دستی روستایی، مددجویان روستایی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش این بیمه قرار می‌گیرند.

شریعتمداری تصریح کرد: برای اولین بار، با تلاش و همراهی آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، پوشش بیمه‌ اجتماعی برای گروه‌های خاص به صورت رایگان در سال اول محقق شد.

وی افزود: بر اساس موافقت سازمان برنامه و بودجه، دولت پرداخت حق بیمه کامل این افراد را برای یک سال برعهده خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مبنای پرداخت حق بیمه در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱۵ درصد است که از این میزان ۵ درصد توسط شخص و ۱۰ درصد باقی مانده را دولت پرداخت می‌کند.

وی تاکید کرد: دولت با نگاه ویژه مسائل وموضوعات جامعه روستایی و عشایری را مورد توجه قرار می‌دهد و مسئله بیمه این اقشار با تلاش‌های صورت گرفته در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به صورت ویژه دنبال می‌شود. برهمین اساس زمینه پوشش بیمه برای یک میلیون و چهارصد هزار خانوار روستایی محروم از بیمه فراهم شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در این طرح گروه‌های هدف در سال اول به صورت کاملاً رایگان بیمه خواهند شد و از سالهای بعد به تدریج اقدام به پرداخت حق بیمه خود خواهند کرد.

به گفته شریعتمداری، با اجرای این طرح گامی اساسی در جهت تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی و عدالت اجتماعی برداشته خواهد شد.