۵۰ درصد خانه های روستایی گلستان تحت پوشش بیمه حوادث هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از روستاهای قورچای و ویرو بخش مرکزی رامیان اظهارکرد: تمام منازل مسکونی روستاهای زلزله‌ زده بخش مرکزی رامیان تحت پوشش بیمه حوادث بودند.

وی افزود: تمام منازل روستایی بخش مذکور از دو هفته پیش تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند، که میزان این بیمه تا سقف ۲۰ میلیون تومان برای ساختمان و تا سقف پنج میلیون تومان برای اثاثیه منزل بوده است.

نصیبی گفت: هر چند که این مبالغ نمی تواند تمام خسارت‌ ها را جبران اما می‌تواند مرهمی بوده و بخشی از خسارت های وارد شده را تامین کنند.

مدیرکل‌ امور روستایی و شوراها استانداری گلستان بیان کرد: در سال ۹۹ حسب تاکید استاندار گلستان و تاکیدات سازمان شهرداری و دهیاری های کشور، بیمه حوادث به عنوان یکی از اولویت کاری ما مد نظر قرار گرفت و طی چهار ماه گذشته هشت مکاتبه با بخشداری های استان برای این موضوع انجام شد و در آخرین اقدام، از طرف معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری طی یک ضرب‌ العجل ۴۵ روزه جهت انجام بیمه حوادث در روستاها برای همه بخشداری ها در نظر گرفته شده بود.

وی اضافه کرد: تاکنون نزدیک به ۵۰ درصد خانه‌های روستایی استان تحت پوشش بیمه حوادث بوده و امیدواریم با تلاش بخشداران، دهیاری‌ها و شورای روستایی، هرچه سریعتر تمامی منازل روستایی استان تحت پوشش بیمه حوادث قرار بگیرند.

نصیبی از دهیاران، شوراهای روستایی، بخشداری مرکزی رامیان و فرمانداری شهرستان رامیان که بحث بیمه حوادث را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و به سرانجام رساندند، تشکر کرد.

وی تصریح کرد: از ابتدای وقوع زمین لرزه، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای حادثه دیده به عنوان مدیران بحران روستاها به صورت مستمر و جهادی مشغول فعالیت و اقدام و همکاری با دستگاه های مختلف بوده که لازم میدانم بدین جهت نهایت تشکر را از آنان داشته باشم.

نصیبی افزود: براساس سرفصل های اعلامی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، همه دهیاران گلستان دوره های آموزشی مدیریت بحران را گذرانده اند.

گفتنی است زلزله ای با شدت ۵.۱ ریشتر ساعت دو و چهار دقیقه بامداد روز دوشنبه با مرکزیت شهرستان رامیان، استان گلستان و استان های مجاور را لرزاند.