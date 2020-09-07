اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان به طرح ها و پروژه های جهش تولید در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانیدشتکی عصر روز دوشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات سامانه گرمسیر استان ضمن ارائه گزارشی از دیدارهای انجام گرفته در تهران از سفر تعدادی اعضای ۵ کمیسیون مجلس به ایلام خبر داد و گفت: حدود ۸ الی ۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای مختلف مجلس چون کمیسیون انرژی، امنیتی، اقتصادی، کشاورزی و صنایع به همراه نمایندگان استان در مجلس روز پنجشنبه به قصد بازدید از طرحها و پروژههای مرزی استان به ویژه سامانه گرمسیری به ایلام سفر میکنند.
وی در ادامه خواستار مطالبه گری و بیان مشکلات توسط مسئولان ذی ربط در این فرصت شد و افزود: در این راستا مسئولان مربوطه طرحهای مشکل دار در حوزه راه، کشاورزی، آب منطقهای، آب فاضلاب شهری و روستایی و پروژههای امتداد مرزی مشخص کنند تا در سفر نمایندگان کمسیونهای تخصصی مجلس برای تامین اعتبار معرفی شود.
وی سپس از اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات روستایی و مناطق محروم به استان خبر داد و گفت: در رایزنیهای صورت گرفته با معاونت توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری و سفر معاون این نهاد به استان و بازدید از مناطق محروم استان موافقت شد تا با ارائه طرحهای توجیه دار در قالب زنجیره تولید مثل پرورش ماهی در قفس، طرحهای گلخانهای و … تا ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار از حوزه این معاونت به استان اختصاص مییابد و این مبلغ سوای میزان اعتباری هست که برای تسهیلات اشتغال روستایی در سال جاری برای استان ایلام مشخص شده است.
استاندار ایلام در ادامه به اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان به پروژههای جهش تولید استان خبر داد و گفت: این میزان اعتبار به طرحها و پروژههای استان در حوزههای مختلف و در راستای تحقق شعار سال اختصاص یافته است.
وی در ادامه از خبر خوب دیگر در حوزه کشاورزی پرده برداشت و گفت: بعد از توفیقات خوب و ارزشمند در افزایش اراضی کشاورزی و زمینهای آبی در استان برای تکمیل چرخه سامانه گرمسیری، اعتبار بسیار خوبی برای انتقال آب به کنجانچم اختصاص یافته است کهاین مهم میتواند خالق تحول بزرگی در منطقه باشد.
گفتنی است که روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه تعدادی از نمایندگان اعضای کمسیونهای پنجگانه مجلس شورای اسلامی به قصد بازدید از طرحها و پروژه مرزی استان به ویژه سامانه گرمسیری به ایلام سفر میکنند و در پایان در نشست اقتصاد مقاومتی و شورای برنامه ریزی استان در راستای رفع مسایل و مشکلات استان بحث، گفتگو و تصمیم گیری میکنند.
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