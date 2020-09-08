به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام احمد حاتمیان شامگاه دوشنبه در نشست برنامهریزی و هماهنگی کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد: ۱۵ پایگاه اجتماعی در شهرهای سنندج، سقز و مریوان برپا شده که لازم است در این پایگاهها کارگاههای آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برگزار شود.
وی افزود: همچنین ارائه مشاوره چهره به چهره به مخاطبان پایگاههای اجتماعی در مناطق حاشیه شهر به عنوان گامی برای کاهش آسیبهای اجتماعی نیز باید مورد توجه پایگاهها باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان از برگزاری مسابقه فوتسال بین مناطق ۱۵ گانه پایگاههای اجتماعی استان خبر داد و بیان کرد: ایجاد شور و نشاط بین جوانان مناطق حاشیه شهر و آسیبپذیر میتواند در کاهش آسیبها اثرگذار باشد.
پرداخت کارت هدیه به اقشار آسیبپذیر روستای ننله، برگزاری مسابقه فوتسال بین مناطق ۱۵ گانه شهرهای سقز، مریوان و سنندج، تهیه مستند از کارگاههای آموزشی و هماهنگی با ورزش و جوانان برای بیمه ورزشی شرکت کنندگان مسابقه فوتسال از مصوبات این جلسه بود.
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