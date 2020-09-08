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۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۳۰

در دیداری مشترک؛

«صالح» و «الکاظمی» درباره برگزاری انتخابات پارلمانی رایزنی کردند

«صالح» و «الکاظمی» درباره برگزاری انتخابات پارلمانی رایزنی کردند

رئیس جمهور و نخست وزیر عراق در جریان دیداری مشترک درباره اقدامات مربوط به برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق و «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر این کشور با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور و نخست وزیر عراق همچنین درباره راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی در این کشور گفتگو کردند.

دو طرف همچنین درباره اقدامات مربوط به برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق رایزنی کردند.

صالح و الکاظمی تأکید کردند که تلاش خود را برای برپایی یک انتخابات پارلمانیِ سالم و شفاف به کار خواهند بست.

کد مطلب 5018415

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