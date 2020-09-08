«صالح» و «الکاظمی» درباره برگزاری انتخابات پارلمانی رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق و «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر این کشور با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور و نخست وزیر عراق همچنین درباره راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی در این کشور گفتگو کردند.

دو طرف همچنین درباره اقدامات مربوط به برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق رایزنی کردند.

صالح و الکاظمی تأکید کردند که تلاش خود را برای برپایی یک انتخابات پارلمانیِ سالم و شفاف به کار خواهند بست.