۳۰۰۰ کادر اجرایی برگزاری دور دوم انتخابات را برعهده دارند

جهانبخش حیدری صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دور نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی هیچیک از کاندیدای حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو موفق به کسب اکثریت آرا نشدند و انتخابات یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی در این حوزه به دور دوم کشیده شده است.

فرماندار اسلام آباد غرب گفت: در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو ۱۸۳ حوزه اخذ رأی که ۱۲۸ حوزه در اسلام آباد غرب و ۵۸ حوزه در دالاهو وجود دارد که شامل حوزه ثابت و سیار است.

حیدری با بیان اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا وزارت کشور دستور العمل هایی را ابلاغ کرده، گفت: در دور دوم انتخابات کاندیدا مجاز به برپایی ستادهای انتخاباتی نیستند و باید به صورت مجازی به تبلیغات بپردازند و همچنین به آنها فرصت بیان دیدگاه‌ها از طریق صداوسیما داده شده است.

وی ادامه داد: مواردی از تخلفات کاندیدای دور دوم گزارش شده که با دستور قضائی عوامل انتظامی به قضیه ورود کرده و متخلفین به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرماندار اسلام آباد غرب تصریح کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا رعایت دستورالعمل‌ها در حوزه‌های اخذ رأی الزامی است و وسایل ضدعفونی و ماسک در اختیار سه هزار نفر از عوامل اجرایی قرار خواهد گرفت و همچنین اخذ اثر انگشت از مراحل انتخابات حذف شده است.

حیدری گفت: انتخابات از ساعت ۸ صبح آغاز و تا ساعت ۱۸ ادامه می‌یابد که تمدید ساعات آن توسط شورای نگهبان و ستاد انتخابات کشور اعلام می‌شود.

فرماندار اسلام آباد از مردم خواست رأی دادن خود را به ساعات پایانی موکول نکنند و همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی، زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در هنگام فرایند رأی گیری الزامی است.