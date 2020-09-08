خانه آیت الله طالقانی به خانه موزه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، در جلسه دویست و سی و پنجم شورای شهر تهران در تذکری خطاب به مسئولان شهرداری تهران با اشاره به اینکه ۱۹ شهریور مصادف با درگذشت آیت الله طالقانی است گفت: خانه آیت الله طالقانی در خیابان انقلاب محله پیچ شمیران همراه با خانه مسکونی امام راحل دو مکان مهم و تاریخ ساز انقلاب اسلامی ایران و تهران استو

حق شناس با اشاره به اینکه این خانه نزدیک به دو دهه است از سوی شهرداری تملک شده به عنوان یک کتابخانه محلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیشنهاد کرد: برای تبدیل و تغییر کاربری این خانه به یک خانه موزه به منظور یادآوری نام ایشان از سوی شهردار تهران و ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری اقدام شود.

وی افزود: در مدت کوتاهی برای تبدیل این خانه به خانه موزه می‌توان اقدام کرد.