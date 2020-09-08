  1. جامعه
  2. شهری
۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۱۴

حق شناس پیشنهاد کرد

خانه آیت الله طالقانی به خانه موزه تبدیل شود

خانه آیت الله طالقانی به خانه موزه تبدیل شود

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد داد برای تغییر کاربری خانه آیت الله طالقانی به یک خانه موزه از سوی شهردار تهران اقدام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، در جلسه دویست و سی و پنجم شورای شهر تهران در تذکری خطاب به مسئولان شهرداری تهران با اشاره به اینکه ۱۹ شهریور مصادف با درگذشت آیت الله طالقانی است گفت: خانه آیت الله طالقانی در خیابان انقلاب محله پیچ شمیران همراه با خانه مسکونی امام راحل دو مکان مهم و تاریخ ساز انقلاب اسلامی ایران و تهران استو

حق شناس با اشاره به اینکه این خانه نزدیک به دو دهه است از سوی شهرداری تملک شده به عنوان یک کتابخانه محلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیشنهاد کرد: برای تبدیل و تغییر کاربری این خانه به یک خانه موزه به منظور یادآوری نام ایشان از سوی شهردار تهران و ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری اقدام شود.

وی افزود: در مدت کوتاهی برای تبدیل این خانه به خانه موزه می‌توان اقدام کرد.

کد مطلب 5018501
سمیرا خباز

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها