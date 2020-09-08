جزئیات املاک در اختیار غیر هنوز ارائه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود میرلوحی در جلسه صبح امروز شورای شهر در تذکر پیش از دستور گفت: در زمان رسیدگی به لایحه متمم بودجه ۹۹ ردیفی از سوی شهرداری پیشنهاد شده بود درباره پرداخت بدهیهای پل صدر که بنده مخالف این موضوع بودم و معتقد بودم که ابتدا باید صورتهای مالی این پروژه گرفته شود و سپس بدهیهای آن پرداخت شود.
وی افزود: دوستان شهرداری نیز متعهد شدند که حتماً این اقدام را انجام دهند اما متأسفانه از متمم بودجه مدتها میگذرد اما هنوز این قول عملی نشده به همین منظور از دوستان میخواهم که به این قول عمل کنند.
میر لوحی تصریح کرد: ما مصوبهای در شهریور ۹۶ درباره بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها درباره املاک در اختیار غیر داشتیم و در بند ب تبصره ۲۸ بودجه سال ۹۹ قرار بود که اموال مشمول این بند آورده شود و مجوز آن گرفته شود. من از دوستان گله میکنم که این امر محقق نشده است. تا مدتها گفته میشد که منظور کدام املاک است این در حالی است که همه املاک در اختیار غیر را شامل میشود. مدتی بعد اعلام کردند که حدود هزار مورد از این املاک در اختیار سمنها و نهادهای فرهنگی است و بنده اعلام کردم که همه را مشمول میشود و تا زمانی که مجوز این املاک از سوی شورا صادر نشود تمامی آنها مشمول این ماده میشود اما متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است.
رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر گفت: در همان جا پیش بینی کردیم که در بودجه ردیف ۶۱۶۰۳۰۶۹ که مواردی که مجوز شورا را کسب میکنند باید اجاره ماهانه و سالانه را محاسبه و در این ردیف ثبت کنند تا مشخص شود که شورای شهر در حال هزینه کرد در مسائل فرهنگی است. به علاوه قرار بوده که این موارد در وبسایت شفافیت ثبت شود که متأسفانه هر سه کار انجام نشده و بنده نسبت به ارائه لایحه مربوط به مصوبه بند ۶ ماده ۵۵ تذکر میدهم و میخواهم که شهرداری نسبت به این امر اقدام کند.
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