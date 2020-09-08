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۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۱۱

رئیس دانشگاه پیام نور کردستان:

طرح پشتیبان دانشجو در دانشگاه پیام نور کردستان اجرا می شود

طرح پشتیبان دانشجو در دانشگاه پیام نور کردستان اجرا می شود

سنندج - رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان با تاکید بر هماهنگی، برنامه ریزی منسجم و هدفمند در نیمسال تحصیلی جدید، از اجرای طرح پشتیبان دانشجو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور کردستان، یعقوب احمدی در نشست روسای مراکز و واحدهای تابعه که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: اگرچه کلاس‌ها و فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه در نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹، به صورت الکترونیکی و غیرحضوری تشکیل می‌شود، اما باید پاسخگویی مناسب و ارتباط پویا با دانشجویان حفظ شده و در همه مراکز و واحدها، کارکنان و اساتید پاسخگوی کلیه سوالات و مسائل مربوط به دانشجویان بوده و راه‌های ارتباطی دانشجویان با کارکنان مشمول این طرح بزودی اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت کیفیت بخشی به برگزاری کلاس‌های الکترونیکی تاکید کرد و افزود: لازم است روسای مراکز و واحدها با تدبیر و نظارت لازم، مشکلات احتمالی را مرتفع و در جهت تعامل بهتر اساتید و دانشجویان جهت تولید محتوای علمی مناسب تلاش کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان با تاکید بر ساماندهی منابع انسانی و ضرورت آمادگی دانشگاه در شرایط مختلف بحران خصوصاً مقابله با کرونا، گفت: باید برنامه‌ریزی‌ها لازم را انجام داده و در هر شرایطی نباید امورات دانشگاهی و خدمات رسانی به مخاطبین، دچار وقفه یا خلل شود.

احمدی بر معرفی پتانسیل‌های دانشگاه پیام نور و تبلیغات مناسب برای جذب دانشجو، برنامه‌ریزی برای برگزاری وبینارها و برنامه‌های فرهنگی به صورت مجازی، اطلاع رسانی مناسب پیرامون زمان و نحوه برگزاری کلاس‌های ترم آینده تاکید کرد.

کد مطلب 5018571

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