تأمین تقاضای بازار ارز، پرقدرت ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک در راستای وظایف و مسئولیتهای قانونی خود و سیاستهای کلان اقتصادی، علیرغم محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی، سیاست تسهیل تجارت، حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها و صاحبان کسب و کار، تعادل منابع و مصارف ارزی و کمک به رشد اقتصادی را دنبال میکند.
بنابراین، در این شرایط سخت جنگ اقتصادی، سیاستگذار پولی نمیتواند صرفاً دنبالهرو شاخص ارزی اسکناس و حواله در بازار غیررسمی ارز باشد، چراکه شکلگیری نرخهای اسمی بالای ارز در بازار یاد شده، عمدتاً ناشی از انتظارات و نه عوامل بنیادین، کمکی به ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز و بخشهای واقعی و مالی اقتصاد نخواهد کرد و اقتصاد ایران را با چالشهای جدی مواجه خواهد ساخت.
در این راستا، بانک مرکزی متناسب با شرایط و روند امروزه بازار نسبت به تأمین تقاضاهای واقعی ارز به صورت اسکناس و حواله اقدام کرده است. بنابراین سیاست این بانک حفظ ثبات بازار ارز بر اساس عوامل بنیادین است.
بر اساس این گزارش، بازار اسکناس توسط بازار ساز در حال اشباع شدن است و به نظر میرسد بازار ساز با این اقدام دست دلالان را از بازار کوتاه کرده است و تأمین نیازهای ارزی متقاضیان واقعی توسط نظام بانکی و شبکه صرافیهای مجاز به نرخ بازار و بر اساس عوامل بنیادین ادامه خواهد داشت.
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