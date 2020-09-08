تغییر و یا استعفاء نماینده ولی فقیه در استان قزوین کذب است

لطفاله سیاهکلی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر احتمال تغییر و یا استعفای آیتالله عابدینی نماینده ولیفقیه در استان قزوین اظهار کرد: در چند روز اخیر برخیها به دنبال شیطنت و تضعیف جایگاه ولی فقیه در استان قزوین بوده و شایعاتی را مبنی بر تغییر ایشان مطرح کرده بودند.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، مجمع نمایندگان استان قزوین بدون واسطه موضوع را پیگیری کرده و جلسهای را با حجتالاسلام علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برگزار کرد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجمع نمایندگان وظیفه خود را در دفاع از نیروهای انقلابی میداند و آیتالله عابدینی پدر معنوی این نیروها در استان قزوین محسوب میشوند و دفاع از ایشان را وظیفه خود میدانیم.
وی بیان کرد: در این جلسه صحبتهای خوبی در رابطه با آیتالله عابدینی مطرح شد و موضع واحد همه اعضای مجمع بر سر ایشان نیز از نکات بارز جلسه بود.
سیاهکلی ادامه داد: خوشبختانه متوجه شدیم که جایگاه ایشان در استان مستحکم بوده و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز نگاه مثبتی بر ایشان دارند و بحث تغییر ایشان از اساس کذب بوده است.
وی گفت: نظارت بر جامعه و مسؤولان تنها بر عهده نمایندگان نیست و ائمه جمعه نیز با حساسیت بیشتری این رسالت خطیر را بر عهده دارند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: از سویی امر به معروف یک اصل قرآنی است و فلسفه قیام عاشورا نیز بر مبنای این اصل قرآنی بوده و همه باید آن را جدی بدانیم.
وی بیان کرد: مجمع نمایندگان استان قزوین نیز در مسیر انقلاب اسلامی از همه افرادی که در جهت پالایش آلودگیها گام بر میدارند دفاع میکند و آیتالله عابدینی نیز پرچمدار این مسیر هستند.
سیاهکلی عنوان کرد: ما خود نیز باید تلاش کنیم تا در مسیر مبارزه با فساد و آلودگی حرکت کنیم.
وی در پایان یادآور شد: البته نباید فراموش کنیم که مبارزه با فساد منطقی با عقلانیت و در چارجوب قانون و به دور از احساسات باشد.
نظر شما