افزایش همکاری های ایران و ترکیه در مقابله با تروریسم ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست شورای عالی همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه به ریاست رؤسای جمهور دو کشور روز سه شنبه به میزبانی تهران و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد و در پایان دو کشور بیانیه مشترکی در ۱۹ بند منتشر کردند که در آن، تداوم و گسترش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تهران و آنکارا در راستای تأمین منافع مشترک مورد تاکید قرار گرفته است.

متن کامل این بیانیه مشترک به شرح زیر است:

بسمه تعالی

بیانیه مشترک رؤسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

ششمین نشست شورای عالی همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه به ریاست مشترک جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و با حضور وزرای امور خارجه دو کشور به عنوان مسئول هماهنگی و رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر نفت، وزیر کشور، وزیر نیرو، وزیر راه و شهرسازی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران و همتایان ترکیه‌ای آنها شامل وزیر انرژی و منابع طبیعی، وزیر خزانه‌داری و دارایی، وزیر کشور، وزیر صنایع و فناوری، وزیر تجارت، وزیر حمل و نقل و زیرساخت و وزیر بهداشت جمهوری ترکیه، در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ به صورت ویدئو کنفرانس، برگزار شد.

دو طرف پس از بررسی دقیق روابط دو کشور، تحولات منطقه‌ای و تأثیرات همه‌گیری کرونا:

ضمن تصریح بر اهتمام خود جهت ارتقای بیشتر روابط خوب همسایگی بین دو کشور، که با اراده قوی سیاسی دو طرف تقویت شده، عزم خود را جهت اجرای مؤثر تصمیمات دو جانبه براساس منافع مشترک اعلام نمودند؛

رایزنی و همکاری نزدیک در مقابله با ویروس کرونا (کووید ۱۹)، با هدف حصول اطمینان در خصوص آمادگی در تأمین نیاز شهروندان خود به خدمات، دارو و لوازم پزشکی لازم برای پیشگیری از همه‌گیری کرونا را، مورد تأکید قرار دادند؛

اهمیت تداوم گفتگوهای نزدیک سیاسی در خصوص موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای در تمامی سطوح و همچنین اهمیت رایزنی در چارچوب و ساز و کارهای موجود در خصوص ابعاد مختلف همکاری دوجانبه در راستای تعمیق بیشتر همکاری بین دو کشور را، مورد تأکید قرار دادند؛

بر تعهد خود جهت تشدید تلاش‌ها به منظور معکوس‌سازی روند رو به کاهش حجم تجارت دوجانبه ناشی از شرایط نامساعد جهانی، از جمله تأثیرات منفی ویروس کرونا، با استفاده کامل از ساز و کارهای موجود مانند کمیسیون مشترک اقتصادی، کمیته مشترک حمل و نقل جاده‌ای و نیز ایجاد مسیرهای جدید همکاری اقتصادی، تصریح نمودند.

با توجه به شرایط ناشی از کرونا، تمایل خود را جهت برگزاری هر چه سریع‌تر بیست و هشتمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی به منظور پیدا کردن راه‌های تقویت بیشتر همکاری‌های اقتصادی، افزایش حجم تجارت دوجانبه و غلبه بر چالش‌های اقتصادی ناشی از کرونا، اعلام کردند؛

اهمیت بهره‌برداری کامل از منافع و همچنین افزایش گستره توافق تجارت ترجیحی براساس منافع دو جانبه و همچنین بهبود فضای سرمایه‌گذاری برای تجار کشورهای خود، را مورد تأکید قرار دادند؛

در خصوص گسترش بیش از پیش همکاری در زمینه گردشگری و فرهنگ، با هدف ارتقای تماس‌های مردمی – پس از عادی شدن شرایط و اطمینان از رفع خطرات ویروس کرونا – توافق کردند.

دو طرف ضمن تأکید بر اهمیت بخش انرژی، ادامه همکاری در این زمینه را بر اساس منافع دو جانبه، مورد تأکید قرار دادند؛

با عنایت به اینکه پ.ک. ک / پژاک و تمامی سازمان‌های تروریستی و باندهای تبهکاری در منطقه به منزله تهدیدات مشترک علیه امنیت ایران و ترکیه به شمار می‌روند، دو طرف بر ضرورت استفاده کامل هر دو کشور از ساز و کارهای همکاری موجود، علیه فعالیت‌های عناصر پ.ک. ک یا پژاک و سایر سازمان‌های تروریستی و باندهای تبهکار در امتداد مرزهای مشترک و همچنین انجام اقدامات هماهنگی برای یک همکاری نتیجه محور، شامل عملیات مشترک در مقابله با تروریسم و جرایم سازمان یافته، تأکید کردند؛

ضمن تأکید مجدد بر اهمیت حفظ برجام، به عنوان یک دستاورد برجسته دیپلماسی چندجانبه که امنیت و ثبات منطقه‌ای را ارتقا می‌دهد و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل آن را تأیید نموده است، از حمایت گسترده اخیر شورای امنیت سازمان ملل در خصوص حفظ برجام استقبال کردند.

ضمن مهم دانستن گفتگو پیرامون مسائل منطقه‌ای و جهانی، موافقت نمودند که اصول به رسمیت شناخته شده جهان شمول، علی الخصوص احترام کامل به حقوق بین‌الملل و حل و فصل صلح‌آمیز اختلافات و عدم توسل به زور یا تهدید استفاده از زور، می‌بایست پیوسته حاکم بر روابط بین‌الملل باشد؛

ضمن تأکید بر تعهد جدی نسبت به حق حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه براساس تمامی توافقات در چارچوب آستانه، تأیید کردند که مناقشه سوریه از طریق فرآیند سیاسی مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل قابل حل است.

با آگاهی از این موضوع که ثبات، رفاه و امنیت عراق یکی از ملزومات صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی است، تعهد خود بر حفظ تمامیت ارضی، وحدت سیاسی و حق حاکمیت عراق را مورد تأیید قرار داده و بر حمایت خود از دولت عراق تصریح نمودند.

حمایت قاطع خود را از راه حل جامع، عادلانه و بادوام مناقشه بین اسرائیل و فلسطین مورد تأیید قرار داده و در این چارچوب بر نیاز به تأسیس یک دولت فلسطینی حاکم و مستقل به مرکزیت قدس، تأکید نمودند؛

حمایت خود را از فلسطین در مقابل تلاش‌های کشورهای ثالث جهت تضعیف مسأله فلسطین ابراز کردند.

با تأکید بر اینکه صلح و ثبات پایدار در افغانستان تنها از طریق یک فرآیند واقعی صلح با مالکیت و رهبری افغان‌ها که به یک توافق سیاسی منجر شود، امکان‌پذیر است، حمایت خود را از این راه حل اعلام نمودند؛

اهمیت همکاری در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری اقتصادی، کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا (سیکا) و گروه دی هشت، که هر دو کشور عضو آنها هستند، را مورد تأکید قرار دادند.

اراده توأم با حسن نیت خود را به منظور تسهیل تعامل بین قوای مقننه با هدف ترویج همکاری دو جانبه در سازمان‌های بین پارلمانی منطقه‌ای و بین‌المللی، از قبیل اتحادیه بین‌المجالس، مجمع مجالس آسیایی و مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، اعلام کردند.

دو طرف در خصوص نسخه انگلیسی بیانیه مشترک حاضر، توافق کردند.