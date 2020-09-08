باشگاه پرسپولیس به دنبال مهاجم گلزن/علیپور جواب سرپرست را نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رسول پناه در گفتگو با رسانه رسمی باشگاه اظهار داشت: ضمن تشکر فراوان از اقای علیپور که درپرسپولیس فعالیت کردنددر چند روز گذشته خود من چندین بار با علیپور تماس گرفتم اما موفق نشدم او را پیدا کنم.

قبلاً بعضی از مذاکرات از طریق وکیل ایشان انجام می‌شد و به همین دلیل ما به وکیل آقای علیپور هم پیغام داده‌ایم که منتظر پاسخ او به پیشنهاد پرسپولیس هستیم.

رسول‌پناه گفت: ما اسم علیپور را در فهرست آسیایی تیم هم رد کرده‌ایم و برای رضایت هواداران مبلغ پرداختی باشگاه را هم به رقم پیشنهادی این بازیکن نزدیک کردیم اما فعلا جوابی از او نگرفته‌ایم.

او در پایان گفت: خوشبختانه بازیکنان بسیار خوبی به پرسپولیس آمده‌اند و ما در نقل و انتقالات با فهرستی که از کادرفنی دریافت کرده بودیم راجذب کردیم. باید دست به دست هم دهیم و برای خوشحالی هواداران و دفاع از اعتبار پرسپولیس در آسیا پشت این تیم و بازیکنان وکادرفنی باشیم تا بهترین نتایج در لیگ قهرمانان آسیا رقم بخورد.