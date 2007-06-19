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۲۹ خرداد ۱۳۸۶، ۸:۱۴

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت .

آیه روز:

کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان الله یحب المتقین . 

چگونه مشرکان را نزد خدا و پیامبرش پیمانى استوار تواند بود در صورتى که همواره پیمان شکنى می  کنند مگر کسانى که با آنان در کنار مسجدالحرام پیمان بسته اید ، پس تا زمانى که به پیمانشان با شما پایدارى کنند ، شما هم به پیمانتان با آنان پایدارى کنید زیرا خدا پرهیزکاران را دوست دارد . 

سوره توبه، آیه 7

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

من اخلص لله اربعین یوما ، ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه .

هر که چهل روز خاص خدا شود ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود .

کنز العمال ، ج 3 ، ص 24    

حضرت زهرا (س) :

و نحن وسیلته فی خلقه و نحن خاصته و محل قدسه و نحن حجته فی غیبه و نحن ورثة أنبیائه .

ما اهل بیت رسول خدا، وسیله ارتباط خدا با مخلوقات و برگزیدگان خداییم ، ما جایگاه پاک خدا و دلیلهای روشن او و وارثان پیامبران الهی می باشیم .

شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید ، ج 16 ، ص 211

حضرت امام هادی (ع) :

من کان علی بینة من ربه هانت علیه مصائب الدنیا و لو قرض و نشر .

هر که بر طریق خداپرستی محکم و استوار باشد ، مصائب دنیا بر وی سبک آید ، گر چه تکه تکه شود .

تحف العقول ، ص 511

کد مطلب 501979

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