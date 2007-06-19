آیه روز:

کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان الله یحب المتقین .

چگونه مشرکان را نزد خدا و پیامبرش پیمانى استوار تواند بود در صورتى که همواره پیمان شکنى می کنند مگر کسانى که با آنان در کنار مسجدالحرام پیمان بسته اید ، پس تا زمانى که به پیمانشان با شما پایدارى کنند ، شما هم به پیمانتان با آنان پایدارى کنید زیرا خدا پرهیزکاران را دوست دارد .

سوره توبه، آیه 7

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

من اخلص لله اربعین یوما ، ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه .

هر که چهل روز خاص خدا شود ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود .



کنز العمال ، ج 3 ، ص 24

حضرت زهرا (س) :

و نحن وسیلته فی خلقه و نحن خاصته و محل قدسه و نحن حجته فی غیبه و نحن ورثة أنبیائه .

ما اهل بیت رسول خدا، وسیله ارتباط خدا با مخلوقات و برگزیدگان خداییم ، ما جایگاه پاک خدا و دلیلهای روشن او و وارثان پیامبران الهی می باشیم .



شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید ، ج 16 ، ص 211

حضرت امام هادی (ع) :

من کان علی بینة من ربه هانت علیه مصائب الدنیا و لو قرض و نشر .

هر که بر طریق خداپرستی محکم و استوار باشد ، مصائب دنیا بر وی سبک آید ، گر چه تکه تکه شود .



تحف العقول ، ص 511