شهرداری ارومیه چراغ نخست را روشن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین دوره رقابت‌های لیگ برتر والیبال امروز (چهارشنبه) از ساعت ۱۶ با برگزاری هفت دیدار آغاز شد. دو تیم شهرداری ارومیه و آذرباتری ارومیه دربی را برگزار کردند و در نهایت شاگردان پیمان اکبری در شهرداری ارومیه با نتیجه سه بر صفر آذرباتری را شکست دادند و نخستین برد رقابت‌ها را به نام خود ثبت کردند.

سایر دیدارها در حال برگزاری است.

نتایج دیدارهای لیگ برتر والیبال:

شهرداری ارومیه ۳ - آذرباتری ارومیه (صفر)

سایپای تهران ۳ - هورسان رامسر (صفر)

شهرداری ورامین ۳ - شهرداری قزوین ۱

فولاد مبارکه سپاهان۳ - خاتم اردکان ۱

شهرداری گنبد ۱ - شهداب یزد ۳

فولاد سیرجان ۳ - راهیاب ملل کردستان (صفر)

لبنیات هراز آمل ۳ - پیکان تهران (صفر)

تیم شهروند اراک نیز این هفته استراحت دارد.