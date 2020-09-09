شهرداری ارومیه چراغ نخست را روشن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین دوره رقابتهای لیگ برتر والیبال امروز (چهارشنبه) از ساعت ۱۶ با برگزاری هفت دیدار آغاز شد. دو تیم شهرداری ارومیه و آذرباتری ارومیه دربی را برگزار کردند و در نهایت شاگردان پیمان اکبری در شهرداری ارومیه با نتیجه سه بر صفر آذرباتری را شکست دادند و نخستین برد رقابتها را به نام خود ثبت کردند.
سایر دیدارها در حال برگزاری است.
نتایج دیدارهای لیگ برتر والیبال:
شهرداری ارومیه ۳ - آذرباتری ارومیه (صفر)
سایپای تهران ۳ - هورسان رامسر (صفر)
شهرداری ورامین ۳ - شهرداری قزوین ۱
فولاد مبارکه سپاهان۳ - خاتم اردکان ۱
شهرداری گنبد ۱ - شهداب یزد ۳
فولاد سیرجان ۳ - راهیاب ملل کردستان (صفر)
لبنیات هراز آمل ۳ - پیکان تهران (صفر)
تیم شهروند اراک نیز این هفته استراحت دارد.
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