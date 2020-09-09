به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی کردستان حجتالاسلام احمد حاتمیان در آیین تجلیل از همیاران تبلیغ (همسران روحانیون مستقر) که در مجتمع فرهنگی نور برگزار شد، ضمن قدردانی از امامان محله و همسران آنان بهعنوان همیاران تبلیغ، اظهار داشت: همسران مبلغین و امامان روستا نقش مهم و تاثیرگذاری در اشاعه ارزشهای دینی در جامعه بر عهده دارند و به طور یقین موفقیت مبلغان و امامان روستا مرهون همراهی، فداکاری و شکیبایی همسران آنان در برابر ناملایمات و مشکلات این عرصه ارزشمند است.
وی افزود: حماسه عاشورا و قیام خونبار کربلا به پرچم داری حضرت سیدالشهدا (ع) و فداکاری یاران با وفای آن حضرت احیاگر مکتب حیات بخش اسلام و حافظ کرامت، عزت و حیات امت اسلامی است.
حجتالاسلام حاتمیان ادامه داد: نقش حضرت زینب (س) در حادثه عاشورا پیام رسانی قیام کربلا بسیار مهم و حائز اهمیت بود و اگر حضرت زینب (س) نبود کربلا در کربلا میماند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای بسیار خوب برنامههای دهه اول ماه محرم در شهرستان بیجار اشاره کرد و گفت: خوشبختانه برنامههای ماه محرم با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و با حضور مردم مومن و خدا جوی بیجاری برگزار شد.
وی تاکید کرد: مجالس عزای حسینی مجلس معرفت افزایشی، رشد و بالندگی معنوی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان به ضرورت تقویت بنیان خانواده و تبیین و ترویج سبک زندگی اسلامی اشاره کرد و گفت: شناخت مهارتهای زندگی و نهادینه شدن در جامعه نقش مهمی در استحکام بنیان خانواده دارد.
حجتالاسلام حاتمیان اضافه کرد: سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و فردی نظیر افسردگی، خشونت، طلاق و غیره مهارتهای ده گانه ای تبیین کرده است.
وی ادامه داد: این مهارتها نقش مهمی در سلامت خانواده و جامعه دارد و تمام مهارتهای مطرح شده به صورت خام در متون دینی ما وجود دارد و لازم است به صورت کاربردی استخراج شود و جامعه و خانواده را با آن آشنا کرد.
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