به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح ۱۴ واحد تعاونی لرستان در پانزدهمین دوره تجلیل و تقدیر از تعاونی‌ها به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: تعاونی‌های استان علیرغم همه مشکلات مانند تحریم‌ها، بیماری کرونا و تغییرات در شرایط بازار، عملکرد خوبی داشته‌اند و امیدواریم لرستان به جایگاه واقعی خود در این زمینه دست یابد که مستلزم نهادینه کردن فرهنگ تعاونی در کشور است.



وی با اشاره به لزوم حمایت از حوزه تعاونی اظهار داشت: تعاونی باید به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی کشور به رسمیت شناخته شود و برای ارتقا آن تلاش کنیم.



استاندار لرستان افزود: در این مراسم همزمان با سراسر کشور تعداد ۱۴ واحد تعاونی استان با اعتباری بالغ بر ۱۹۳.۵ میلیارد ریال افتتاح شد که زمینه اشتغال ۸۸ نفر را فراهم کرده است.



خادمی در خصوص وضعیت تعاونی‌های راکد در رهن بانک‌ها گفت: طرح‌های راکد به لحاظ وضعیت به سه دسته تقسیم بندی می‌شوند و بر اساس نوع مشکل برای آنها تصمیم گیری خواهد شد.



وی تصریح کرد: دسته اول طرح‌هایی هستند که سرمایه گذار توانمند و دارای اهلیت ندارند، دسته دوم طرح‌هایی که ماشین آلات و تجهیزات فرسوده دارند و محصول تولید شده آنها در بازار مشتری ندارد و دسته سوم واحدهایی هستند که هم سرمایه گذار توانمند دارند و هم طرح آنها توجیه اقتصادی دارد ولی به دلیل مشکلات خارج از اراده، راکد مانده‌اند و به تملک بانک‌ها درآمده‌اند.



استاندار لرستان خاطرنشان کرد: به منظور حل مشکلات واحدهای اقتصادی تملک شده، بانک‌ها را موظف به فروش هفتگی این واحدها به سرمایه گذار توانمند و دارای اهلیت کرده‌ایم که امیدواریم هر چه سریع‌تر به چرخه اقتصادی استان بازگردانده شوند.



بنابر این گزارش، این مراسم از تعداد ۱۷ تعاون گر برتر استان با اهدا لوح سپاس، تقدیر به عمل آمد.