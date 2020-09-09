ایجاد ۱۰۰۰ فرصت شغلی برای فرزندان ایثارگر و جانباز استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر عصر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان سمنان با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به میزبانی دفتر امامجمعه سمنان ضمن بیان اینکه میبایست مشکل اشتغال و مسکن فرزندان ایثارگر و جانباز بررسی و با در نظر گرفتن راهکارهای مناسب این موارد برطرف شود، ابراز داشت: به این منظور تفاهمنامهای برای رفع مشکل اشتغال و مسکن فرزندان ایثارگر و جانباز امروز در سمنان منعقدشده است.
وی بابیان اینکه در این تفاهمنامه مقرر شد تا از محل تسهیلات رفع موانع تولید و سایر منابع، یک هزار فرصت شغلی برای اشتغال فرزندان ایثارگران و جانبازان استان سمنان ایجاد شود، افزود: امیدواریم با در نظر گرفتن این تمهیدات بخشی از مشکلات این قشر از جامعه برطرف شود.
استاندار سمنان بابیان اینکه بر طبق تفاهمنامه یک هزار و ۸۰۰ قطعه زمین رایگان برای ساخت مسکن ایثارگران و جانبازان استان اختصاص داده میشود، ابراز داشت: از این تعداد ۵۰۰ قطعه در خود شهر سمنان و مابقی بین شهرهای استان سمنان خواهد بود.
آشناگر بابیان اینکه این قشر از جامعه نباید امروز دیگر دغدغه مند تأمین مسکن و اشتغال باشند، تصریح کرد: با اختصاص تسهیلات و راهاندازی انشعابات و آمادهسازی اولیه زمین بهصورت رایگان بهزودی شاهد ساخت این واحدهای مسکونی از سوی جانبازان و ایثارگران گرانقدر خواهیم بود.
وی افزود: این زمینها مناسب برای احداث واحدهای ۱۰۰ مترمربعی و در ارتفاع سهطبقه و برای سه نفر از افراد جانباز و ایثارگر استان سمنان است که امیدواریم با این تدابیر شاهد رفع مشکلات حوزه مسکن این عزیزان باشیم.
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