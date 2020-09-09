  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۲۰:۱۵

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان:

صادرات آبزیان به ایتالیا یک فرصت مناسب برای سرمایه گذاری است

صادرات آبزیان به ایتالیا یک فرصت مناسب برای سرمایه گذاری است

بندرعباس-رئیس اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان آبزیان هرمزگان با بیان اینکه سالانه ۲۰هزار تن میگو درهرمزگان تولید می‌شود، گفت: صادرات آبزیان به اروپا یک فرصت خوب سرمایه گذاری درهرمزگان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بازرگان عصر چهارشنبه در اولین ویبنار بررسی روابط اقتصادی ایران ایتالیا که در هتل هما برگزار شد، بیان داشت: در سنوات اخیر شیلات رشد بسیار خوبی داشته است و به گواهی خریداران در اروپا، میگوی پرورشی هرمزگان از نظر کیفیت رتبه اول دنیا را دارد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان استان هرمزگان با بیان اینکه سالانه ۲۰ هزار تن برداشت میگو در هرمزگان انجام می‌شود، عنوان کرد: سایز میگوهای تولیدی هرمزگان مطلوب دنیا است و حتی قادر به تولید انبوه در سایزهای مختلف هستیم.

وی ابراز داشت: در حال حاضر بهره‌برداری از هشت هزار هکتار اراضی پرورش میگو در دستور کار قرار دارد و دو سال آینده به تولید ۵۰ هزار تن میگو در سال خواهیم رسید.

این مقام مسئول تصریح کرد: هیچ نوع مواد شیمایی و دارویی در پرورش میگوی هرمزگانی استفاده نمی‌شود و این محصول کاملاً ارگانیک به دست می‌آید که باعث شده است میگوی استان هرمزگان یک بازار خاص در کشور و جهان پیداکند.

بازرگان با ذکر این نکته که استعداد خاصی برای ورود به بازار بزرگ جهانی داریم، اظهار کرد: برای مشارکت با شرکت‌های بزرگ ایتالیایی در حوزه بازاریابی و مارکتینگ آمادگی کامل را داریم.

وی مطرح کرد: پرورش ماهی در قفس در خلیج فارس شروع شده و گونه‌ای محبوب در دنیا تولید می‌شود که داری قیمت مناسبی است و دانش فنی بومی آن نیز در استان هرمزگان استحصال شده است و می‌تواند در سایز بزرگ پرورش داده شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان استان هرمزگان با بیان اینکه شرکت‌های بزرگی به حوزه پرورش ماهی در قفس ورود کرده‌اند، بیان داشت: برای تولید ۵۰ هزار تن ماهی از طریق پرورش در قفس برنامه‌ریزی شده است و در حال حاضر توانایی تولید ۵ هزار تن را داریم.

بازرگان خاطرنشان کرد: هرمزگان به دلیل اینکه در دامنه کوه قرار دارد دارای کیفیت بالای تولید محصولات دریایی است؛ چراکه مقدار زیادی از مواد معدنی و املاح به همراه سیلاب وارد دریا می‌شود و باعث می‌شود که بهترین نقاط برای پرورش ماهی در دریا فراهم شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان استان هرمزگان عنوان کرد: در بحث پرورش خرچنگ و صدف فعالیت‌ها با همکاری یک گروه علمی شروع شده است و شرکتی برای اولین بار در این زمینه فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه خلیج فارس دارای تنوع محصولات دریایی بی‌نظیری است، ابراز داشت: فضای بسیار زیادی برای پرورش هرنوع گونه دریایی در استان هرمزگان وجود دارد.

این مقام مسئول تصریح کرد: فضای خوبی برای همکاری در بخش شیلات بین کشور ایتالیا و ایران وجود دارد که می‌توان با برقراری ارتباط‌های مستمر از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کرد.

کد مطلب 5020192

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه