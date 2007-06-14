به زودی شاهد توقف فعالیتهای هسته ای کره شمالی خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"کریستوفر هیل" با اشاره به ادامه رایزنی ها درباره آزاد سازی دارایی های مسدود شده کره شمالی در بانک ماکائو، اذعان داشت : در اندیشه برگزاری دور جدید مذاکرات شش جانبه هستیم.

مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات شش جانبه افزود: هفته آینده به چین، ژاپن و کره جنوبی سفر می کنم تا با رایزنی با همتایان خود در این کشورها راه حل های موجود برای تسریع روند آزاد سازی دارایی های کره شمالی را به دست بیاوریم.

هیل ادعا کرد: به زودی این مناقشه بانکی پایان یافته و کره شمالی نیز در مقابل،فعالیت های هسته ای خود را متوقف می کند.

لازم به ذکر است مناقشه بر سرحسابهای بانکی کره شمالی که بر اثر فشار آمریکا در بانک ( BDA) ماکائو مسدود شده بود هرگونه پیشرفت در مذاکرات شش جانبه را با شکست روبرو کرده است.

کره شمالی که اکتبر گذشته بمب اتمی خود را آزمایش کرد توقف فعالیت راکتورهسته ای خود را به آزاد شدن دارایی های بلوکه شده اش در بانک ماکائو که 25 میلیون دلار است مشروط کرده است.

کره شمالی در ماه فوریه موافقت کرد که راکتور یونگ بیون به عنوان تنها راکتور خود، تا روز شنبه ( 25 فروردین ماه) ببندد و در مقابل، آمریکا نیز موافقت کرد که اولین محموله انرژی خود را به این کشور ارسال کند، اما پس از آن که ایالات متحده از آزاد سازی 25 میلیون دلار پول مسدود شده کره شمالی در بانک دلتای آسیای ماکائو خودداری کرد، پیونگ یانگ نیز اعلام کرد که در ضرب الاجل تعیین شده قادر به تعطیلی راکتور خود نیست و انجام هر گونه مذاکره جدید درباره فعالیتهای هسته ای خود را به آزادی دارایی هایش مشروط کرد.

