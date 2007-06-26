سومین دوره مسابقات تیراندازی با اهداف پروازی در قم برگزار می شود

رئیس هیئت تیراندازی استان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت : این رقابتها روز پانزدهم تیر همزمان با تولد حضرت فاطمه زهرا(س) و سالروز میلاد بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) با حمایت و میزبانی مجتمع توریستی مارال برگزار میشود و به نفرات برتر جوایزی تا سقف 3 میلیون ریال تعلق میگیرد.
ابوالقاسم مهره ساز حرفهای بودن این مسابقات را ویژگی مهم این دوره دانست و تاکید کرد : تنها کسانی میتوانند در این رقابت شرکت کنند که دارای سلاح مخصوص ویژه مسابقات تراپ باشند.
وی همچنین از برگزاری مسابقات تیراندازی بانوان استان به مناسبت روز مبارزه با سلاحهای شیمیایی و میکروبی در روزهای هفتم و هشتم تیر در سالن ورزشی میثم خبر داد و یادآور شد : این رقابتها مطابق با قوانین فدراسیون تیراندازی در دو رشته تپانچه و تفنگ بادی برگزار میشود و بانوان علاقمند میتوانند تا روز سیو یکم خرداد برای ثبت نام به دفتر هیئت در سالن میثم مراجعه کنند.
رئیس هیئت تیراندازی هدف از برگزاری این رقابتها را شناسایی استعدادهای استان عنوان کرد و اظهار داشت : هم اکنون 300 نفر در رشته تراپ (اهداف پروازی) در استان فعالیت میکنند و قصد داریم با برگزاری این مسابقات نفرات برتر را شناخته و برای مسابقات قهرمانی کشور انتخاب کنیم.
مهره ساز در پایان با اشاره به تاریخ دوازدهم نیز به عنوان آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در مسابقات تراپ اظهار امیدواری کرد : با برنامه ریزیهای انجام شده در هیئت، رشته تیراندازی موفقتر از گذشته در سطح بالاتری بدرخشد.
قم - خبرگزاری مهر : سومین دوره مسابقات تیراندازی با اهداف پروازی استان به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار میشود.
رئیس هیئت تیراندازی استان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت : این رقابتها روز پانزدهم تیر همزمان با تولد حضرت فاطمه زهرا(س) و سالروز میلاد بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) با حمایت و میزبانی مجتمع توریستی مارال برگزار میشود و به نفرات برتر جوایزی تا سقف 3 میلیون ریال تعلق میگیرد.
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