فعالیت تمام مدارس استان اصفهان از ۲۲ شهریورماه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله غلامی شامگاه پنج شنبه در نشست خبری پس از برگزاری چهل و هفتمین جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا اظهار داشت: تمام مدارس استان اصفهان از ۲۲ شهریور ماه برقرار است و اختیار آموزش حضوری و مجازی دانش آموزان برعهده والدین است.

وی افزود :۱۵ شهرستان استان اصفهان نسبت به بیماری کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند، ۹ شهرستان در وضعیت زرد داریم و شهرستانی در وضعیت سفید قرار ندارد.

بستری‌های کرونا در استان اصفهان نسبت به مقیاس کشوری بالاست

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه مدارس در چهار شهرستان اصفهان، نجف آباد، خمینی شهر و فلاورجان با یک هفته تأخیر بازگشایی می‌شوند، گفت: تعداد موارد ابتلاء و فوتی‌ها و بستری‌های کرونا در استان اصفهان نسبت به مقیاس کشوری بالاست و شرایط خوبی در استان اصفهان حاکم نیست.

وی حضور دانش آموزان در مدارس را برعهده والدین گذاشت و گفت: خانواده‌های دانش آموزان می‌توانند نوع آموزش فرزندانشان اعم از حضوری و مجازی را تعیین کنند.

غلامی به فعالیت سرویس‌های مدارس از هفته آینده هم گریزی زد و افزود: از روز شنبه سرویس‌های مدارس مجاز هستند با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی سه دانش آموز را جابه جا کنند.

تنها ۱۷ مورد تخلف در برگزاری مراسم‌های عزاداری داشتیم

وی با اعلام اینکه خوشبختانه مراسم سوگواری محرم در استان اصفهان در ایمنی کامل نسبت به بیماری کرونا طی شد، گفت: در تمام استان تنها ۱۷ مورد تخلف در برگزاری مراسم‌های عزاداری در روزهای تاسوعا و عاشورا گزارش شد.

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا با اشاره به تصمیم کشوری در مورد برگزاری مراسم اربعین گفت: کمیته مربوطه در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.

وی به مشاغل پرخطر هم اشاره‌ای داشت و تصریح کرد: در شرایط نه چندان خوب وضعیت کرونا در استان اصفهان این مشاغل با نصف ظرفیت به فعالیت مشغول هستند.

غلامی به وضعیت تردد دانش آموزان از هفته آینده هم اشاره‌ای داشت و گفت: پیش بینی می‌شود سفرهای مترو با ۱۱ درصد افزایش همراه باشد.

جا به جایی ۶۰۰ هزار دانش آموز با ۸۰۰ اتوبوس شهری

وی افزود: ۸۰۰ اتوبوس شهری هم با حمل ۶۰۰ هزار نفر در ساعات پیک دانش آموزان را جابه جا خواهد کرد.

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در پاسخ خبرنگار مهر که از کمبود سرانه مواد ضدعفونی کننده در مدارس پرسید، پاسخ داد: این یکی از موضوع‌های مهم مطرح شده در جلسه امروز بود و مقرر شد از ۲۲ شهریورماه از بودجه محدود اداره کل آموزش و پرورش اصفهان به این امر تخصیص داده شود و والدین نیز در کیف فرزندان خود موادضدعفونی کننده و ماسک اضافی قرار دهند.