دستگاه های اجرایی مازندران مجاز به انجام امور تحقیقاتی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، صادق علی موحدمنش ظهر امروز در مچمع عمومی اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مازندران با بیان اینکه تا یک ماه آینده اتاق فکر در تمامی دستگاه های اجرایی مازندران تشکیل خواهد شد افزود : بر این اساس دستگاه های اجرایی موظف شدند حداقل پنج نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها را برای انجام مشاوره تحقیقاتی و پژوهشی در ادارات استفاده کنند.

وی هم اندیشی و همگرایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی استان ، شناسایی توانمندی ها و ظرفیت های بالای دانشگاه ها در جهت همکاری های مشترک ، تهیه طرح ها و برنامه های توسعه استان در تمامی عرصه ها و ارتباط بیشتر دانشگاه ها و موسسات آموزشی مازندران با دستگاه های داخل و خارج از کشور را از اهداف اساسنامه اتحادیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی مازندران بیان کرد.

موحدمنش خاطر نشان کرد : اساسنامه پیشنهادی در پنج فصل و 18 ماده با حضور روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مازندران تصویب شد.

رئیس دانشگاه مازندران نیز در این نشست اظهار داشت : آموزش نیروی انسانی و مدیران در سطوح ملی و منطقه ای ، تشکیل کمیته کارآفرینی مشترک و دفتر مشترک تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه های استان را از عوامل توسعه و پیشرفت تشکیل این مجمع خواند.

نادعلی بابائیان یادآور شد : دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مازندران می توانند با همگرایی و تبادل اطلاعات در قالب اتحادیه در رفع موانع پیش روی جامعه علمی استان گام بردارند.

رئیس دانشگاه مازندران ، رئیس دانشگاه پیام نور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ، رئیس دانشگاه علوم و فنون مازندران ، دبیر دانشگاه آزاد منطقه سه کشور، رئیس دانشگاه شمال و مشاور علمی استاندار مازندران به عنوان هیات رئیسه اتحادیه و رئیس موسسه غیرانتفاعی واحد آیت الله آملی به عنوان بازرسان مجمع عمومی اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مازندران برای یک دوره یکساله انتخاب شدند.

