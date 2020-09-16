آیت الله عباسعلی سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در واکنش به هتاکی به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) در نشریه فرانسوی اظهار داشت: استکبار جهانی از ابتدای انقلاب به شیوه‌های مخالف بر علیه مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی در حال کارشکنی و دسیسه چینی است که تمام نقشه‌های آنها منجر به شکست شده است.

وی با اشاره به هتاکی نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) ابراز داشت: استکبار جهانی و نیروهای پست آنها در اروپا از سر ذلت و حقارت و نکبت دست به هتاکی می‌زنند.

دین مقدس اسلام محدود به زمان نیست

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان با بیان اینکه دین مقدس اسلام محدود به زمان نیست و در طول تاریخ ماندگار است، ابراز داشت: این رفتارها زنجیره‌ای در هتک حرمت به مقدسات در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی موید همین مطلب است که استکبار جهانی و کشورهای اروپایی در مقابل عظمت دین اسلام و مسلمانان عاجزند.

وی با اشاره به اینکه این رفتارهای کشورهای غربی در اهانت به مقدسات مسلمین به دلیل جهالت و عدم شعور در آنهاست، بیان داشت: یکی از مهمترین علل این رفتارها این است که بخواهند حساسیت مسلمانان را محک بزنند و همانطور که دیدیم مسلمانان در اقصی نقاط جهان در این چند روز نشان دادند که در مقابل اعتقادات و باورهای خود حساس هستند.

فعالیت صهیونیست‌ها بر علیه دین مبین اسلام

آیت الله سلیمانی پشت پرده این حجم از اهانت‌های زنجیره‌های را در فعالیت صهیونیست‌ها بر علیه دین مبین اسلام دانست و افزود: رژیم صهیونیستی با پشتیبانی از این اقدامات سخیف در نظر دارد تا اذهان مردم را از جنایت‌های خود دور کند و به همین دلیل مسلمانان در سراسر دنیا باید نسبت به این موضوع آگاه باشند تا این رژیم جنایتکار در پیشبرد اهداف خود ناکام شود.