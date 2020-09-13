افزایش ۷۸ درصدی سیگار قاچاق در کشور/سهم واردات توتون

آزاده نظری، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تولید بخش قابل توجهی از سیگارها با برند خارجی تولید داخل همچنان نیازمند واردات توتون خارجی است.

وی با اشاره به آمار وزارت صمت مبنی بر کاهش ۲۱ درصدی تولید سیگار در سه ماهه نخست سال جاری، تاکید کرد: تولید سیگار در کشور باید بر اساس نیاز واقعی بازار مصرف باشد. این در حالی است که در سال گذشته با استفاده از تجهیزات به روز و سیاست‌های وزارت صمت، بیشترین حجم تولید در تمامی سنوات قبل گزارش شده است. البته این نکته قابل ذکر است که افزایش تولید موجب کاهش وابستگی در تأمین مواد اولیه آن نشده چرا که بخش قابل توجهی از سیگارها با برند خارجی تولید داخل همچنان نیازمند واردات توتون خارجی است.

نظری با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم کشور مبنی بر خودکفایی در تولید سیگار و کاهش واردات آن، ادامه داد: با نگاهی به آمار منتشر شده از سوی مرکز نظارت و برنامه ریزی بر دخانیات متوجه می‌شویم که میزان تولید سیگار در سال ۹۶ از ۴۹ میلیارد نخ به ۵۵ میلیارد نخ در سال ۹۸ رسیده است. شاید این حجم از تولید به لحاظ اقتصادی رقم خوبی باشد ولی نشان دهنده افزایش میزان تقاضای بازار و مصرف آن است.

وی ضمن انتقاد از ارائه آمارهای متضاد از میزان نیاز و مصرف سیگار در کشور، تصریح کرد: یک ماه پیش مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اعلام کرد که به زودی تولید واحدهایی که تعطیل شده بودند با پیگیری این مرکز و وزارت صمت آغاز به کار خواهند کرد. بنابراین این کاهش ۲۱ درصدی معضل جدی برای افزایش قاچاق آن نیست.

عضو کارگروه آموزش کنترل دخانیات در ادامه با اشاره به افزایش قاچاق سیگار بر اساس اطلاعات ارائه شده در کشور، گفت: قرار بود این حجم از تولید، کاهش قاچاق سیگار را در پی داشته باشد که این مسئله نیز محقق نشد. طبق آمارهای منتشر شده برآورد میزان سیگار قاچاق امسال ۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون نخ است که نسبت به برآورد سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون نخ سیگار قاچاق در بهار سال قبل ۷۸.۳ درصد افزایش داشته است که در صورت عدم اقدام مناسب تا پایان سال جاری حداقل به ۱۰ میلیارد نخ می‌رسد.