به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، ملک فاضلی اظهار داشت: سیستان و بلوچستان بعد از خوزستان مقصد دوم سفرهای استانی رئیس مجلس است که بهزودی محقق میشود.
رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس افزود: مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان در جلسات مختلفی که با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتهاند، از وی برای بازدید از این استان محروم دعوت کردهاند که قالیباف از ابتدای کار قول مساعد را در این زمینه اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه بررسی وضعیت سیستان و بلوچستان، رصد مشکلات و گفتوگو با مردم منطقه از برنامههای سفر رئیس مجلس به این استان خواهد بود، افزود: در همین راستا جلساتی پیرامون مشکلات سیستان و بلوچستان در تمام زمینههای توسعه به ویژه در حوزههای آب، راه، نیرو و آموزش، اشتغال، صنایع و معادن و دیگر مسائل این خطه در حال برگزاری است.
به گفته نماینده مردم سراوان در مجلس، سیستان و بلوچستان نه تنها از نعمتهای الهی محروم نیست بلکه با توانمندی بالا و مرز یک هزار و ششصد کیلومتری آبی و خاکی و بهویژه نیروی انسانی که به برکت انقلاب اسلامی دانش آموخته و توانمند هستند، غنیترین استان کشور محسوب میشود.
نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ابزار کار برای نسل جوان این استان فراهم نیست چرا که زیرساختهای اشتغال مهیا نشده، تصریح کرد: در سالهای گذشته از نظر بودجهریزی آنچه که به استانهای دیگر اختصاص یافته در مقایسه با سیستان و بلوچستان با توجه به وسعت این استان و نیاز آن متفاوت بوده و توجهی که به باید به عمق محرومیت این خطه میشد، نشده و همچنان محرومتر از دیگر مناطق مانده است.
فاضلی گفت: تقاضا این است که با توجه به عمق محرومیت سیستان و بلوچستان نگاه مثبتی به این خطه صورت بگیرد، اگر میخواهیم استان را هم تراز با سایر استانها بالا بیاوریم، باید در اساس که همان بودجهریزی است، توجه ویژهای شود. دولت بدهکار مردم سیستان و بلوچستان است چرا که هم تراز با دیگر استانها به این خطه بودجه نداده در حالی که با توجه به عمق محرومیتها باید بیشتر مورد توجه قرار میگرفت.
وی تاکید کرد: باز هم وقتی بررسی میکنیم میبینیم که بودجه سیستان و بلوچستان از یک استان هم تراز پایینتر است و این اقدام هیچ توجیهی ندارد که پیگیر رفع آن هستیم.
رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه مسئولان بزرگ نظام نظر مثبتی به این خطه دارند، اضافه کرد: مقام معظم رهبری بارها تاکید کردهاند که باید به سیستان و بلوچستان بیشتر رسیدگی کرد که ما نیز به عنوان خدمت گذاران این استان وظیفه داریم نهایت تلاشمان را در این جهت انجام دهیم.
