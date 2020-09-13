به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مردم روسیه امروز یکشنبه در مجموعه‌ای از انتخابات‌های محلی شامل انتخابات پارلمانی، فرمانداری‌های مناطق و شهرداری‌ها مشارکت می‌کنند.

این در حالی است که اتحادیه اروپا و آمریکا می‌کوشند مسمومیت «آلکسی ناوالنی» منتقد روس را به فرصتی برای تضعیف احزاب وابسته به «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه تبدیل کنند.

حزب «روسیه متحد» که حامی پوتین است پیشتاز رقابت‌های محلی و منطقه‌ای است حال آنکه ناوالنی ۴۴ ساله تا قبل از آنکه به بستر بیماری بیفتد همه تلاش خود را برای تضعیف آن و ترغیب مردم به دادن رای مخالفت انجام داد.

انتخابات پارلمان‌های منطقه‌ای، شوراهای شهر و فرمانداری آزمونی خواهد بود برای انتخابات پارلمان مرکزی که در ماه میلادی سپتامبر برگزار خواهد شد.