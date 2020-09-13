شرایط جوی کردستان تا روز چهارشنبه پایدار است

رحیم صدیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تحلیل آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز تا روز چهارشنبه هوای استان کردستان پایدار است.

وی ضمن اشاره به اینکه به جز رشد موضعی ابر در بعد از ظهرها پدیده قابل توجه دیگری نداریم، عنوان کرد: احتمال ناپایدار شدن وضعیت جوی استان در هفته آینده وجود دارد.

وی افزود: برای امروز در ساعات بعد از ظهر در نقاط شمال شرق و مرکزی استان کردستان احتمال رگبار پراکنده در بعد از ظهر وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان بیان کرد: از لحاظ دمایی نیز تا روز چهارشنبه هیچ گونه تغییری را نخواهیم داشت و دمای هوا به همین منوال باقی می‌ماند.

وی افزود: با توجه به عبور جریانات شرقی و شمال شرقی در طول شب شاهد خنکی هوا خواهیم بود.