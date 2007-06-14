آموزشگاه های آزاد هنری در ارتقا ارزش های جامعه باید تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، منصور طبیعی ظهر امروز در اولین همایش استانی آموزشگاه های آزاد هنری فارس در تالار حافظ شیراز با اشاره به نقش موثر این آموزشگاه ها در جامعه متذکر شد: آموزشگاه های آزاد هنری می توانند در رساندن تمدن یک جامعه به نقطه اوج خود نقش موثری ایفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود : در نگرش به فرهنگ ها و تمدن ها، حرکت یکنواخت و مستمر دیده نمی ‌شود، بلکه همواره از اوج و عظمت به زوال رسیده و این مجموعه دوباره تکرار شده است.

طبیعی این اتفاق را ناشی از استفاده انسان از سه ابزار دل، حس و عقل دانست و تصریح کرد : اخلاق عنصری است که همبستگی جامعه را حفظ می ‌کند و زوال آن موجب از هم پاشیدگی جامعه می ‌شود.

وی خاطر نشان کرد : پاسداشت و حفظ سنت های ارزشمند جامعه در کنار فلسفه و مسائل دیگر می ‌تواند در اوج و زوال یک فرهنگ تاثیرگذار باشد و یکی از مسئولیت های آموزشگاه های هنری حفظ و پاسداشت سنت ها و ارزش های جامعه است.

در ادامه این همایش استاد دانشگاه هنرهای زیبا تهران گفت : هنر یک فضل و دانش الهی است و خداوند پس از گزینش بندگان خود این فضل را به او می بخشد.

حبیب الله آیت الهی هنر را عشق دانست و یاد آورشد: دیدگاه امام راحل که هنر را پرستیدن عاشقانه الله می دانستند کاملا درست است.

این استاد دانشگاه ضمن انتقاد از برنامه های هنری صدا و سیما متذکر شد : صدا و سیما با برخی برنامه های نامناسب خود نه تنها خدمتی به هنر نمی کند بلکه با این نوع برنامه ها هنر را می کوبد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از سریال و فیلم هایی که در این بخش در صدا و سیما ساخته می شوند از روی نا آگاهی نسبت به تاریخ و... تهیه شده اند و این موضوع باید پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر در انتهای جلسه از خدمات و تلاش های حبیب الله آیت الهی تقدیر شد.

همایش یک روزه آموزشگاه های آزاد هنری به منظور تبادل نظر هنرمندان، توجیه آیین نامه‌های جدید آموزشگاهها، تجلیل از پیشکسوتان در شیراز برگزار شد.