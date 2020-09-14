افزایش ۲۰ درصدی تلفات تصادفات رانندگی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران کل متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی ارجاعی به پزشکی قانونی مازندران در مرداد ماه امسال را ۷۲ نفر شامل ۶۰ مرد و ۱۲ زن ذکر کرد و گفت: این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشت.



عباسی تصریح کرد: از کل متوفیات حوادث رانندگی مرداد ماه، یرون شهری ۴۵ نفر، محور درون شهری ۲۴ نفر، و راه روستایی ۳ نفر را در برمی‌گیرد و همچنین بیشترین فوتی مربوط به شهرهای ساری با ۱۶، بابل با ۱۰ و آمل با ۶ فوتی و شهرهای نکا و گلوگاه بدون فوتی گزارش شده است.

وی یادآور شد: از مجموع متوفیان ۲۰ نفر عابر، ۲۰ نفر راننده، ۱۸ سرنشین ،۱۳ موتور سوار و یک نفر دوچرخه سوار هستند.



عباسی تعداد مصدومین ناشی از تصادفات رانندگی ارجاعی به مراکز پزشکی استان را در مرداد ماه سال جاری، هزار و ۱۴۹ نفر اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد کاهش داشته است.

عضو شورای قضائی استان تصریح کرد: از آنجایی که بیشترین فوتی در جاده‌های برون شهری رخ داده است این می‌تواند هشداری باشد تا بلکه با رعایت نکات ایمنی از قبیل بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان و نیز عدم مکالمه با تلفن همراه و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در کاهش تصادفات مؤثر باشد.